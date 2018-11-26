  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 2.88 3.125 2.81
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.06 3.24 2.56
ГлавнаяНовости

Веденеев сравнил «Ростов» с сороконожкой

сегодня, 09:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Ростовом» в 15-м туре РПЛ (2:0).

«Ростов» потерпел поражение не из-за предполагавшегося и реального количества защитников «Зенита». «Ростов» проиграл первые 12 минут, которые завершились голом Дриусси, а с ними - и весь матч. Проиграл «Ростов» и потому, что стоял, а «Зенит» очень хорошо двигался. 

А ещё команда Карпина уступила по той причине, что исповедует, как правило, одну и ту же тактическую расстановку в обороне. В этом смысле Карпин очень последователен, так было и в «Спартаке», которому он, проведя в бытность игроком немало времени в Примере, прививал испанские черты. 

На мой взгляд, футболисты у Карпина слишком много думают на поле о том, где им надлежит находиться. Как та сороконожка, которая однажды задумалась, с какой же ей ноги сделать первый шаг и запуталась совершенно. И эти игроки так же путаются там, где всё должно быть у них отработано до автоматизма. А как только нестандартная ситуация, так допускают ошибки. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Димитров: «У „Локо“ игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны»
Сегодня, 09:30 Комментарии1
Ал. Миранчук: «„Локо“ сделает всё, чтобы снова попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 08:36 Комментарии20
Паредес: «Спасибо, что признали меня лучшим игроком „Зенита“ в октябре»
Сегодня, 00:20 ФотоКомментарии13
Семак: «Не думаю, что Дриусси захочет играть за сборную России»
Вчера, 23:17 Комментарии39
Ещенко: «Мы поддерживаем Глушакова, чтобы не отчаивался»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Сигурдссон: «Думаю, что „Ростов“ может финишировать в тройке»
Вчера, 22:51 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   233 / 882
сегодня в 09:42
Зенит, это красные комиссары, ограбили ФК Ростов,хорошее забрали,а теперь сравнили хорошее с плохим. Карпинские ребята думают и бегают в силу возможностей, а комисары только грабят другие клубы и за игроков не платят!, одним словом, красные трубочисты!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 882
сегодня в 09:42
Просто Зенит сильнее.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 882
сегодня в 09:38
Сейчас навыдумывают 100 причин.......
Всё проще...
Зенит просто сильней...и имеет на 5 побед больше чем Ростов...
Лиговский
Лиговский
   154 / 882
сегодня в 09:33
Что ни тренер-спартач, то команду топит.
vistory
vistory
   33 / 882
сегодня в 09:29
Даже Веденеев это заметил, значит, действительно растовские ползали.
Almazny
Almazny
   34 / 882
сегодня в 09:27
Стиль от спартака, позорный.
AgentART
AgentART
   27 / 882
сегодня в 09:26
Скорее похож на черепаху тарасовскую, только без москалева.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   58 / 882
сегодня в 09:24
Бомжары по определению должны постоянно думать о блошках, вошках и сороконожках и снимать их друг с друга
MALOVAR
MALOVAR
   4 / 882
сегодня в 09:23
На сороконожку больше Зенит похож ,у них как раз скоро сорок игроков будет
Чингачгук
Чингачгук
   43 / 882
сегодня в 09:23
Карпин исповедует древнеростовский стиль игры - во всех играх на одном и том же автобусе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100