Веденеев сравнил «Ростов» с сороконожкой

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Ростовом» в 15-м туре РПЛ (2:0).

«Ростов» потерпел поражение не из-за предполагавшегося и реального количества защитников «Зенита». «Ростов» проиграл первые 12 минут, которые завершились голом Дриусси, а с ними - и весь матч. Проиграл «Ростов» и потому, что стоял, а «Зенит» очень хорошо двигался.

А ещё команда Карпина уступила по той причине, что исповедует, как правило, одну и ту же тактическую расстановку в обороне. В этом смысле Карпин очень последователен, так было и в «Спартаке», которому он, проведя в бытность игроком немало времени в Примере, прививал испанские черты.

На мой взгляд, футболисты у Карпина слишком много думают на поле о том, где им надлежит находиться. Как та сороконожка, которая однажды задумалась, с какой же ей ноги сделать первый шаг и запуталась совершенно. И эти игроки так же путаются там, где всё должно быть у них отработано до автоматизма. А как только нестандартная ситуация, так допускают ошибки.