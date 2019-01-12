Сарри: «Я не смотрел ЧМ, но считаю, что „Челси“ бы обыграл сборную Англии»

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о том, смогли ли бы его подопечные в очной встрече обыграть национальную команду Англии.

Думаю, что да. Почему нет? Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ -2018. Мне не нравится смотреть игры сборных, потому что из них нечего почерпнуть.

Это обыкновенная позиция. Каждый тренер думает так же, просто об этом не принято говорить. За 30 дней команду как следует не подготовишь. Любая сборная в очной встрече проиграет топ-клубу. И я считаю, это нормально, потому что в клубе у тебя есть время для того, чтобы поставить игру, а в сборной – нет.

Считаю, что уровень «Челси» не ниже английской сборной. Мы можем сыграть на три результата. Может быть, потому что, хоть у нас и больше времени, чем есть у сборной, но его недостаточно, чтобы сделать команду такой, какой я хочу её видеть. Впервые с 20 августа нас ждёт неделя, в которой будет меньше трёх матчей. Так что времени ещё недостаточно.