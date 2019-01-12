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Сарри: «Я не смотрел ЧМ, но считаю, что „Челси“ бы обыграл сборную Англии»

12 января 2019, 06:36

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, смогли ли бы его подопечные в очной встрече обыграть национальную команду Англии.

Думаю, что да. Почему нет? Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018. Мне не нравится смотреть игры сборных, потому что из них нечего почерпнуть.

Это обыкновенная позиция. Каждый тренер думает так же, просто об этом не принято говорить. За 30 дней команду как следует не подготовишь. Любая сборная в очной встрече проиграет топ-клубу. И я считаю, это нормально, потому что в клубе у тебя есть время для того, чтобы поставить игру, а в сборной – нет. 

Считаю, что уровень «Челси» не ниже английской сборной. Мы можем сыграть на три результата. Может быть, потому что, хоть у нас и больше времени, чем есть у сборной, но его недостаточно, чтобы сделать команду такой, какой я хочу её видеть. Впервые с 20 августа нас ждёт неделя, в которой будет меньше трёх матчей. Так что времени ещё недостаточно.

Также Сарри упрекнул «Баварию» в неуважении к «Челси» из-за публичного обсуждения возможного трансфера Каллума Хадсона-Одои.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
12 января 2019 в 19:05
тогда ты верно сделал, что не стал постить свои "аналитические" мысли по теме новости.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
12 января 2019 в 14:11
Ага, не смотрел он!
dzvinka
dzvinka
12 января 2019 в 12:45, ред.
ну а по мне, сборная Франции обыграет ПСЖ, к примеру.
Сборная Испании нагнет реал, опять же... 1-0 с пенальти))) но нагнет.
Так что не все так очевидно в футболе.
Константой является лишь одно - все клубы и чемпионаты/сборные снг - убогий аматорский футбол полный договорняков, ну разве что кроме шахтера(по части футбола, но части договорняков все так же как и остальные из пердив лиг)
dzvinka
dzvinka
12 января 2019 в 12:40, ред.
ну а что ты хотел... это АПЛ, надо было википедию загуглить на предмет календаря и количества матчей)))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
12 января 2019 в 11:50
Слишком очевидное заявление - любой топ клуб сильнее любой топ сборной
League1
League1
12 января 2019 в 11:31
Правильно говорит. Так и есть. Любой топ-клуб сильнее любой сборной в два раза.
Comentarios
Comentarios
12 января 2019 в 10:48
Многовато вью стал давать ..
Caniggia
Caniggia
12 января 2019 в 10:18
Как можно не смотреть ЧМ, тем более тренеру такого уровня?
нечитайло
нечитайло
12 января 2019 в 10:03
Странная позиция
starche
starche
12 января 2019 в 09:39
Видимо с бодуна ляпнул.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января 2019 в 07:51
Громкое заявление, можно делать ставки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января 2019 в 07:42
Правильно, в клубе собраны лучшие игроки со всего мира, а в сборной тока местные. Не считая натуралов...
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