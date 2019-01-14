Попов: «Нет смысла удерживать Паредеса насильно»

Бывший форвард ЦСКА не уверен в том, что «Зениту» стоит продавать полузащитника .

Спорный вопрос, 50 на 50. С одной стороны, он «Зениту» нужен. С другой — нет смысла удерживать игрока насильно. Если Паредес не хочет играть в Питере и во всех интервью говорит, что с удовольствием бы ушёл, то от него не будет толку. Способен ли Паредес заиграть в «Челси»? Спорный вопрос, тяжело судить. Это покажет только время, если Паредес действительно окажется в «Челси». Да и сравнивать чемпионаты России и Англии тяжело. Кто-то может играть в Англии, а кто-то не может: там футбол силовой, специфический. Хотя не скажешь, что «Манчестер Сити» в прошлом году стал чемпионом благодаря сумасшедшим атлетам…