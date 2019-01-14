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Попов: «Нет смысла удерживать Паредеса насильно»

14 января 2019, 08:33

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов не уверен в том, что «Зениту» стоит продавать полузащитника Леандро Паредеса.

Спорный вопрос, 50 на 50. С одной стороны, он «Зениту» нужен. С другой — нет смысла удерживать игрока насильно. Если Паредес не хочет играть в Питере и во всех интервью говорит, что с удовольствием бы ушёл, то от него не будет толку. Способен ли Паредес заиграть в «Челси»? Спорный вопрос, тяжело судить. Это покажет только время, если Паредес действительно окажется в «Челси». Да и сравнивать чемпионаты России и Англии тяжело. Кто-то может играть в Англии, а кто-то не может: там футбол силовой, специфический. Хотя не скажешь, что «Манчестер Сити» в прошлом году стал чемпионом благодаря сумасшедшим атлетам…

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sir_Alex
sir_Alex
14 января 2019 в 11:45
Однозначно, это уже отрезанный ломоть.
КЭТиК
КЭТиК
14 января 2019 в 10:42
Лишь бы не в убыток продали.
grazie100
grazie100
14 января 2019 в 10:17, ред.
Паредас наверно не сможет заиграть в АПЛ, он не готов работать в таком режиме , слишком ленив.Там не удержался в своё время даже Жирков .
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
14 января 2019 в 09:25
Его никто не держит. Просто пока нет конкретики.
VIPded
VIPded
14 января 2019 в 09:00
Пока не продали, обязан играть на все 100!!!
Гость
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