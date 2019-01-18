«Барселона» готова отпустить Малкома в «Тоттенхэм» за 44 млн евро

18 января 2019, 07:33

«Барселона» и «Тоттенхэм» продолжают вести переговоры о бразильском нападающем каталонской команды Малкоме. Согласно информации источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 21-летнего игрока в шестимесячную аренду с опцией выкупа, но предпочли бы продать его сразу за € 44 млн.

Напомним, в услугах Малкома также заинтересована «Рома», которая прошлым летом была в шаге от подписания бразильца.