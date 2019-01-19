25 игроков «Спартака» отправляются в Катар

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 80’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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25 игроков «Спартака» отправляются в Катар

19 января 2019, 09:35

Футболисты «Спартака» и тренерский штаб сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху. В столице Катара «красно-белые» проведут второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, поэтому присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

Напомним, что в Катаре состоится товарищеский турнир, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Зенит» и «Локомотив».

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Тага Дага
   149 / 808
20 января в 14:42
В каком матче он купленный? Я тебе привел много доводов о том что ЦСКА играет достойно а ты мне совсем о другом говоришь. Вы не можете признать что ЦСКА это лучшая команда за последние 20 лет
Тага Дага
Тага Дага ответил ЦСКА 06
   278 / 808
20 января в 04:28
На всю жизнь запомнится купленный картонный кубок уефа...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
20 января в 00:38
Да уберите Глушака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Красно Синий воин
20 января в 00:36
И это говорит который проиграл лч и не попал даже в ле,ты за своими смотри,да и если не нравятся спартак то топай отсюда а не брезжи нервно тут слюнями
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил kingoffam
   107 / 808
19 января в 20:12
Лошадей не позвали,вот они и бесятся.Я бы ещё вместо никчёмных бомжей Краснодар взял.Понтов меньше,а толку больше.
Галицкий и Гинер понимают, что перед ответственным продолжением чемпионата незачем калечить своих игроков! У хряков что мало травмированных? Еще захотели? Ну-ну! А потом будете ныть что играть некому!!!
kingoffam
kingoffam
   215 / 808
19 января в 19:54
Лошадей не позвали,вот они и бесятся.Я бы ещё вместо никчёмных бомжей Краснодар взял.Понтов меньше,а толку больше.
dalex83
dalex83
   497 / 808
19 января в 19:17
Кононов Прошлякова наигрывать надо сцука !!!!
tuman960
tuman960
   180 / 808
19 января в 18:40
25 игроков «Спартака» отправляются в Катар

-----------------------------------------------------------------------
Свинина к арабам-ОРИГИНАЛЬНО!!!!---
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   126 / 808
19 января в 18:25
Съездит, только страну опять опозорит.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Красно Синий воин
   209 / 808
19 января в 18:24
Бедный, вечно за спартак переживаешь боль не можешь сдерживать. Ты давай берегсебя, конюшня без тебя заплеснеет
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   209 / 808
19 января в 18:22
Больше ничего не смог вытянуть, позор попрошайкам
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Заполярный
   107 / 808
19 января в 18:21
СПАРТАК ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ. ЗАВИСТЬ КОНЯкюОМЖИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
Аха-ха-ха-ха! Лучший клуб России?

спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
19 января в 17:58
А 25 отались дома!
beefs
beefs
   201 / 808
19 января в 17:15
Кононов хороший тренер, строит команду под себя, должны быть результаты...
Заполярный
Заполярный
   39 / 808
19 января в 16:45
СПАРТАК ЛУЧШИЙ КЛУБ РОССИИ.

ЗАВИСТЬ КОНЯкюОМЖИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Тага Дага
   13 / 808
19 января в 15:47
Если бы реалу нужна была победа в мадриде,от цска ничего не остался, товарищеский матч и всё.
И во втором туре в Москве Реалу победа не нужна была :) Рассказывай дальше сказки про ЕСЛИ БЫ :)
dalex83
dalex83
   497 / 808
19 января в 15:36
Где Прошляков пеять ?! Вся-ко лучше чем не понятный 19 летний бразил !!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Тага Дага
   149 / 808
19 января в 15:34
Это мы слышали. Но реал и первый матч проиграл с основным составом а потом второй матч полуосновной состав у реала но уже на Сантьяго Бернабеу поражение разгромное. это с учётом того что ЦСКА на 70 процентов обновился. Ливерпуль против Спартака мог тоже спокойно вничью сыграть им не обязательно надо было выигрывать но это же Спартак они не могут без позора. Две победы над Реалом нам ничего не дали но это запомнится на всю жизнь впрочем как и 7 : 0
Тага Дага
Тага Дага ответил ЦСКА 06
   278 / 808
19 января в 15:22
Если бы реалу нужна была победа в мадриде,от цска ничего не остался, товарищеский матч и всё.
Тага Дага
Тага Дага ответил Михаил Славнов
   278 / 808
19 января в 15:18
Воробьи спят спокойно...
Тага Дага
Тага Дага ответил Так Себе Аналитик
   278 / 808
19 января в 15:17
Рано начал пить...ещё не вечер
parallels
parallels
   9 / 808
19 января в 15:13
позор!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   132 / 808
19 января в 14:47
когда мне грустно, я просто включаю матчи спартака и смеюсь во весь голос))
Snake Plissken
Snake Plissken
19 января в 14:34
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 808
    19 января в 14:22
    Это звездный час "Спартака", беспонтовый никчемный товарищеский турнир в стране, где в принципе нет болельщиков, но по всем пустыням натыканы сверхдорогие стадионы (так как там основной способ вывода шейхами госденег в свои частные фирмы - строительство бесполезных объектов по взвинченным ценам).

    Отличный повод хоть что-то выиграть, ведь нормальным клубам такой трофей нафиг не нужен, и они явно не выставят сильнейший состав. Вот тут Федун подкрадется и заграбастает его)

    Этот трофей будет достоин встать в один ряд с Кубком Соли и спартаковским пивом в музее)))
    Юрниекс
    Юрниекс
       207 / 808
    19 января в 14:21
    Шутки шутками..но крючкохвостые поехали в Катар за трофеем! Впервые, после завоевания престижнейшего кубка Соль,хрюндели могут попасть в финал, а то и выиграть (!!!)Настоящий трофей!Кубок четырех!!! Пока у Кононова только один успех-рекордное четвертое место в группе Л.Е.Уже не зря в хрюшатник переходил,а тут есть возможность проявить себя (ха-ха-ха)в престижнейшем турнире.
    Raketas80
    Raketas80 ответил Братья за Спартак
       181 / 808
    19 января в 14:20
    Я смотрю ты прям голубых кровей.
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       67 / 808
    19 января в 14:16
    Позор свиней не за горами. Весной увидим.
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил спартак 1987
       13 / 808
    19 января в 14:07
    вискарь у тебя надеюсь прошла слепая любовь к победе коней над не мотивированным реалом и можно поговорить о футболе? как тебе Ракитский? по мне руководство зенита хотят победить в рпл и выйти в лигу чемпионов любыми способами, им всё равно на возраст и сумму которую готовы заплатить за Украинца ( за эти деньги можно купить хорошего, молодого защитника с прицелом на дальнейшую продажу. на счёт Дзюбы...слухи это или нет, кажется бомжи серьёзно взялись за Влашича, чтобы Хорват летом из Москвы переехал в Питер и Артёма можно включить в сделку ( всё-таки Дзюба заслужил попробовать свои силы в хорошем чемпионате, такие форварды таранного типа могут завершать карьеру в нашем пешеходном чемпионате даже в 37-38 лет если без серьёзных травм)
    Если проблемы со зрением, то к окулисту загляни :)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       126 / 808
    19 января в 13:59
    25 хряков едут позориться в Катар.
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