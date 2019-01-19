25 игроков «Спартака» отправляются в Катар

Футболисты «Спартака» и тренерский штаб сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху. В столице Катара «красно-белые» проведут второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.
Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.
Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, поэтому присоединятся к команде непосредственно в Катаре.
Напомним, что в Катаре состоится товарищеский турнир, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Зенит» и «Локомотив».
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Свинина к арабам-ОРИГИНАЛЬНО!!!!---
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Свинина к арабам-ОРИГИНАЛЬНО!!!!---
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
спартак
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
ЗАВИСТЬ КОНЯкюОМЖИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
ЗАВИСТЬ КОНЯкюОМЖИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
Отличный повод хоть что-то выиграть, ведь нормальным клубам такой трофей нафиг не нужен, и они явно не выставят сильнейший состав. Вот тут Федун подкрадется и заграбастает его)
Этот трофей будет достоин встать в один ряд с Кубком Соли и спартаковским пивом в музее)))
Отличный повод хоть что-то выиграть, ведь нормальным клубам такой трофей нафиг не нужен, и они явно не выставят сильнейший состав. Вот тут Федун подкрадется и заграбастает его)
Этот трофей будет достоин встать в один ряд с Кубком Соли и спартаковским пивом в музее)))