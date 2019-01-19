25 игроков «Спартака» отправляются в Катар

19 января 2019, 09:35

Футболисты «Спартака» и тренерский штаб сегодня утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху. В столице Катара «красно-белые» проведут второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари — Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернандо и Софьян Ханни, а также форварды Луис Адриано и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, поэтому присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

Напомним, что в Катаре состоится товарищеский турнир, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Зенит» и «Локомотив».