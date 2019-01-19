Пранделли: «Пёнтек - один из лучших нападающих в Европе»

Главный тренер «Дженоа» Чезаре Пранделли поделился своим мнением о нападающем Кшыштофе Пёнтеке, который близок к переходу в «Милан».

Пёнтек - такой тип игрока, которого у меня раньше не было в командах, которые я тренировал. Он обладает всеми необходимыми важными характеристиками, является самым полноценным нападающим, с которым я когда-либо работал.

Я тренировал многих способных форвардов, но именно Пёнтек - полноценное воплощение нападающего. У него есть сила, хорошая физическая форма, выносливость, интуиция, умение читать игру.

Я думаю, что Пёнтек - один из лучших нападающих в Европе. Конечно, он может играть за «Реал», «Барселону» или «Милан».