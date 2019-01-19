«Барселона» поставила ультиматум Рабьо

«Барселона» поставила ультиматум полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо. Каталонцы хотят, чтобы футболист принял окончательное решение по поводу своего возможного перехода в их клуб до конца следующей недели. В случае если игрок не даст ответ, «Барселона» откажется от идеи с его приобретением.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассчитывает на Рабьо во второй половине сезона.
но Барса то зачем так делает?скупая игроков за большие деньги которые либо не тянут либо не подходят.
но Барса то зачем так делает?скупая игроков за большие деньги которые либо не тянут либо не подходят.