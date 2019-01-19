«Барселона» поставила ультиматум Рабьо

19 января 2019, 21:58

«Барселона» поставила ультиматум полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо. Каталонцы хотят, чтобы футболист принял окончательное решение по поводу своего возможного перехода в их клуб до конца следующей недели. В случае если игрок не даст ответ, «Барселона» откажется от идеи с его приобретением.