Фекир: «Из „Челси“ мне не звонили»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Челси».

Они мне не звонили. Но им необязательно звонить, чтобы следить за моей ситуацией (смеется).

Переговоры о продлении контракта с «Лионом» идут. Я общался с президентом, прогресс пока небольшой. Когда я приму решение? Я не устанавливаю себе четкую дату, не спешу. На меня никто не давит, и я хочу воспользоваться своим временем.

Не знаю, будет ли этот сезон в «Лионе» для меня последним. Думал, что таковым будет прошлый, но в итоге я всё еще здесь. Я счастлив в «Лионе», но какой игрок не мечтает открыть для себя новую лигу, другой клуб?