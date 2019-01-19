«Арсенал» поспорит с «Монако» за хавбека «Атлетико»

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах вингера «Атлетико» Желсона Мартинша и желает его арендовать.
«Канонирам» придется составить конкуренцию «Монако», поскольку монегаски еще ближе к сделке, чем английский клуб.
В текущем сезоне португалец принял участие всего в 8 играх Примеры и результативными действиями не отметился. На его счету 1 гол в матче Кубка Испании против «Сант-Андреу» (1:0).
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Такой же балласт для Атлетико, как промес для Севильи
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Такой же балласт для Атлетико, как промес для Севильи