«Арсенал» поспорит с «Монако» за хавбека «Атлетико»

19 января 2019, 16:58

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах вингера «Атлетико» Желсона Мартинша и желает его арендовать.

«Канонирам» придется составить конкуренцию «Монако», поскольку монегаски еще ближе к сделке, чем английский клуб.

В текущем сезоне португалец принял участие всего в 8 играх Примеры и результативными действиями не отметился. На его счету 1 гол в матче Кубка Испании против «Сант-Андреу» (1:0).