Леоненко: «Ракицкий может уверенно „поплыть“ в „Зените“»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о возможном переходе защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит». По слухам, дончане хотят получить за 29-летнего футболиста 12 млн евро.

Да тут у нас разное про него пишут. То переходит, то остается. Но лучше, конечно, продолжить играть в «Шахтере», не ехать в «Зенит».

Потому что «Шахтер» практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в «Зените» Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Сдюжит ли? Вообще из «Шахтера» не каждому дано куда-то уходить. Я не беру сейчас Виллиана, Фернандиньо. Это все-таки игроки группы атаки. А вот защитникам я бы не рекомендовал куда-то срываться.

Ракицкий в чемпионате России может «поплыть». Причем очень уверенно. После «Шахтера», как я уже заметил, всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про «Барселону». Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в «Зените» Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки.