Почеттино: «Иногда в футболе все решает не тактика или расстановка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Фулхэмом».

Это была невероятная концовка. Вот почему так важно верить до последнего. Иногда в футболе все решает не тактика или расстановка, а вера в свои силы.