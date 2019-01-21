Вальверде: «Суарес забил чистый гол»

21 января 2019, 10:04

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде полагает, что нападающий команды Луис Суарес не фолил в моменте со своим забитым голом в игре против «Леганеса» (3:1).

Суарес забил второй гол «Барсы», однако судья воспользовался системой VAR , чтобы удостовериться в отсутствии нарушения со стороны уругвайца - многим показалось, что Суарес в момент гола ударил ногой вратаря «Леганеса» Ивана Куэльяра.

Я думаю, это гол. У каждого может быть своя точка зрения, но если судья засчитал мяч, то это гол. Споры вокруг VAR не заканчиваются. Арбитры просмотрели повтор и пришли к выводу, что Суарес не касался вратаря. Всегда будут противоречия, ошибки тоже будут случаться. Эти ошибки не исчезнут ни с VAR , ни с роботом-судьей.

ВИДЕО