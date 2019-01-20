Аллегри: «Главным приобретением „Юве“ в январе станет возвращение Хедиры»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что итальянский клуб не будет совершать крупных покупок в январе.

В ближайшее время лазарет команды должен покинуть Сами Хедира, пропустивший некоторое время из-за травмы лодыжки.

Нашим приобретением в январе станет Хедира.

В этот период сезона главная опасность - самоуспокоение. Этого быть не должно, в противном случае мы рискуем поставить под угрозу всё. Нам нужно достичь целей, ради которых мы работаем. Мы должны быть агрессивно настроены и завтра, и прямо сейчас.