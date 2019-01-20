Неймар: «Цель ПСЖ - победа в Лиге чемпионов»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своей главной цели в парижском клубе.

Мы хотим выиграть всё, а особенно Лигу чемпионов, об этом мечтает любой игрок. В нашем составе есть футболисты наивысшего качества, так что ПСЖ может себе позволить ставить такие высокие цели. В 1/8 финала нас ждет большое противостояние. Это будет интересный матч для любителей футбола, а мы рады играть с сильными противниками.