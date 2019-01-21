Глушаков должен сыграть в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков с высокой долей вероятности сыграет в матче с «Ростовом», который пройдет в рамках товарищеского турнира в Катаре. Об этом сообщил главный тренер «красно-белых» Олег Кононов.

Глушаков чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе. Планирую, что мы увидим его в игре против «Ростова».

Второй сбор идет на увеличение нагрузок, и каждый игрок будет играть то время, к которому он готов. Говорить о нацеленности на результат не приходится, но игроки всегда хотят побеждать.