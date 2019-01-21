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«Леганес» требует разъяснений у Ла Лиги по поводу второго гола «Барселоны»

21 января 2019, 16:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

«Леганес» отправил официальный запрос к руководству Ла Лиги по итогам матча 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3). Клуб требует разъяснений по поводу второго гола каталонцев, который забил Луис Суарес

После гола форварда судья воспользовался системой VAR, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения со стороны уругвайца - многим показалось, что Суарес в момент гола ударил ногой вратаря «Леганеса» Ивана Куэльяра. После просмотра видеоповтора мяч всё же был засчитан.

По окончании игры главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде также заявил, что это был чистый гол.

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nogganov_01
nogganov_01
21 января в 20:42
опять Перец пытается поменять турнирную таблицу в Испании? участие в ЛЧ реалу на след. сезон обеспечен то, че он париться?
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
21 января в 19:54
Какие она хочет разъяснения у них, если они ставят на матч с Барселоной судью Бенгочеа, который ставит пенальти на симуляциях Суареса, а на нарушении на Роналду дает желтую португальцу!

Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!


причем тут роналду вообще , чувак застрял где то в других годах..
так и до диагноза недалеко..нбашиз..

аха-аа)
BARCDJIN
BARCDJIN
   119 / 808
21 января в 19:26
Днем он НБа, ночью Нгюща, вот такая вот вот зима, вот такая вот Легануша..
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   376 / 808
21 января в 19:15
    10-Lil KyAs-10
    10-Lil KyAs-10
       541 / 808
    21 января в 18:42
    Имеют право, эпизод спорный, были основания как засчитывать, так и отменить гол. Но по крайней мере без тут без однозначного произвола и беспредела, когда всеми ресурсами тащили меренгов к их последним титулам, а после введения ВАР все увидели куда этот клубишко скатился.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       145 / 808
    21 января в 18:38
    Чистый гол был!!!
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Incredulous
       60 / 808
    21 января в 18:30
    Какое еще разъяснение? Это же Барселона, им можно все, и голы забивать с нарушениями, и игроков выпускать с перебором желтых. Чемпионат-то нужно как-то выигрывать.
    Про удаление Васкеса в матче с РС и его выход в кубке ничего сказать не хочешь ? Почитай правила, вместо того, чтобы людей смешить. Дисквалификации не переходят на другой турнир.
    ronaldo743
    ronaldo743
       60 / 808
    21 января в 18:28
    Ключевое слово "показалось". Кипер сам так и не определился, куда ему ногой "попали". Сначала за лицо схватился и по газону катался. Когда врачи подошли, он уже за руку держится. Актёр без Оскара.
    NGY
    NGY
       124 / 808
    21 января в 18:06
    Какие она хочет разъяснения у них, если они ставят на матч с Барселоной судью Бенгочеа, который ставит пенальти на симуляциях Суареса, а на нарушении на Роналду дает желтую португальцу!

    Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил Incredulous
       183 / 808
    21 января в 17:43
    Надо как то выигрывать 😂
    По пути громить какие-то мусорные клубишки вроде всяких реалок
    Incredulous
    Incredulous
       295 / 808
    21 января в 17:28
    Какое еще разъяснение? Это же Барселона, им можно все, и голы забивать с нарушениями, и игроков выпускать с перебором желтых. Чемпионат-то нужно как-то выигрывать.
    Шишанутый
    Шишанутый
       40 / 808
    21 января в 16:59
    Какое они там разесенее хотят получить? Ла Лига давно под Барсу прогнулась и все судьи у Католонии на запрлате сидят. Тебас как главный фанат Борселоны закроет рот Легонесу.
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