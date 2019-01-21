«Леганес» требует разъяснений у Ла Лиги по поводу второго гола «Барселоны»

21 января 2019, 16:56

«Леганес» отправил официальный запрос к руководству Ла Лиги по итогам матча 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3). Клуб требует разъяснений по поводу второго гола каталонцев, который забил Луис Суарес.

После гола форварда судья воспользовался системой VAR , чтобы удостовериться в отсутствии нарушения со стороны уругвайца - многим показалось, что Суарес в момент гола ударил ногой вратаря «Леганеса» Ивана Куэльяра. После просмотра видеоповтора мяч всё же был засчитан.

По окончании игры главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде также заявил, что это был чистый гол.