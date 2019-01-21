«Леганес» требует разъяснений у Ла Лиги по поводу второго гола «Барселоны»

«Леганес» отправил официальный запрос к руководству Ла Лиги по итогам матча 20-го тура Примеры с «Барселоной» (1:3). Клуб требует разъяснений по поводу второго гола каталонцев, который забил Луис Суарес.
После гола форварда судья воспользовался системой VAR, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения со стороны уругвайца - многим показалось, что Суарес в момент гола ударил ногой вратаря «Леганеса» Ивана Куэльяра. После просмотра видеоповтора мяч всё же был засчитан.
По окончании игры главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде также заявил, что это был чистый гол.
Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!
причем тут роналду вообще , чувак застрял где то в других годах..
так и до диагноза недалеко..нбашиз..
аха-аа)
Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!
причем тут роналду вообще , чувак застрял где то в других годах..
так и до диагноза недалеко..нбашиз..
аха-аа)
Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!
Ставить судить игры Барселоны арбитра Бенгочеа, это все равно, что доверить судить их собственные матчи Эвребе, Айтекику или Брыху!
По пути громить какие-то мусорные клубишки вроде всяких реалок
По пути громить какие-то мусорные клубишки вроде всяких реалок