Гвардиола: «Отаменди недоволен своим игровым временем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о том, что центральный защитник команды Николас Отаменди недоволен количеством игровой практики в клубе. В текущем сезоне 30-летний аргентинец принял участие лишь в 10 матчах АПЛ .

Отаменди недоволен своим положением. Когда он играет – он счастлив, когда не играет – то наоборот. Не знаю, что могу с этим сделать.

Он мог бы играть каждую неделю и может это делать, я знаю его уровень. Он способен помочь нам. Но у меня также есть ещё три центральных защитника, а также Компани, который отлично выглядел в матче с «Саутгемптоном». Мне приходится выбирать.

Джон [Стоунз] вернулся с ЧМ в хорошей форме, он тоже хочет играть часто. Что касается Нико, я знаю, что мы можем на него рассчитывать, он невероятный профессионал, и я знаю, что он всегда готов играть, и я его понимаю.

Могут ли недовольные игроки покинуть клуб? Это зависит от них самих. Но я не хочу видеть в команде грустных игроков. Если ты несчастлив, иди к Чики Бегиристайну (Прим. - спортивный директор «Манчестер Сити»).