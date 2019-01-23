«Шахтер» хочет получить за Ракицкого 14 млн евро

23 января 2019, 18:33

Стали известны детали возможного перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Украинский клуб хочет получить за своего игрока 14 млн евро. Премия за заключение контракта может составить около 5 миллионов евро, а зарплата игрока - 2,5 миллиона евро в год.