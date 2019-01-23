«Шахтер» хочет получить за Ракицкого 14 млн евро

Стали известны детали возможного перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».
Украинский клуб хочет получить за своего игрока 14 млн евро. Премия за заключение контракта может составить около 5 миллионов евро, а зарплата игрока - 2,5 миллиона евро в год.
мюллер сейчас на газок рублик накинет и усе в поряде
народное бабло неиссякаемо.
мюллер сейчас на газок рублик накинет и усе в поряде
народное бабло неиссякаемо.
так что переход в Питер по теме - будет гадить москалям )
так что переход в Питер по теме - будет гадить москалям )
тебе сподручней будет и доступней
тебе сподручней будет и доступней
чем больше будет желающих отката . тем дороже будет стоить
с пенсионеров соберут нужную сумму
чем больше будет желающих отката . тем дороже будет стоить
с пенсионеров соберут нужную сумму
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