«Шахтер» хочет получить за Ракицкого 14 млн евро

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 88’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 81’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Шахтер» хочет получить за Ракицкого 14 млн евро

23 января 2019, 18:33

Стали известны детали возможного перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Украинский клуб хочет получить за своего игрока 14 млн евро. Премия за заключение контракта может составить около 5 миллионов евро, а зарплата игрока - 2,5 миллиона евро в год.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
26 января в 23:50
А чо не 40?
beefs
beefs
   202 / 808
24 января в 05:51
Лечение обойдётся дороже...
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
24 января в 05:37
Нет ! 7 максимум , больше не дам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
24 января в 01:55
Вроде на его место кроты другого хохла нашли. Теперь будут посговорчивей, иначе идут они лесом. Так думаю...
VadimR
VadimR
   681 / 808
24 января в 01:06
НЕ стоит этот защитник столько! Вообще последние годы не понимаю трансферную политику клуба! Красная цена Ракицкого 6-7 млн...к тому же в Зените есть проблемы и посерьезнее, некому разгонять атаку, Паредес не хочет играть, Нобоа травмирован и с учетом возраста не факт что вернется на прежний уровень! В команде кроме столба Дзюбы нет нападающих европейского уровня на острие атаки! Половина команды вообще не соответствует уровню задач, которые ставит перед собой Зенит! Лучше уж наигрывали бы молодежь, как ЦСКА, но при всем уважении к Богданычу, тренер без опыта просто утонет в нынешнем бардаке! Не возьмем напа и плеймейкера в тройке будет за счастье удержаться, ЛЕ вылет однозначно! Печально все!
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
24 января в 00:45
Лучше никого не брать, чем этого.
neverwin
neverwin ответил Т34
   477 / 808
23 января в 23:33
Питерцы с москвичами - сами друг другу подосрут и без хохлов.
За адекватность
За адекватность
   232 / 808
23 января в 23:30
10, 12, 14, "Стали известны детали", завтра 15, послезавтра 17, до завершения ТО дойдут до 50, а потом окажется, что им и не интересовались.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   614 / 808
23 января в 22:29
У Тимощука левая ладонь в часотке
minai
minai
   356 / 808
23 января в 22:29
Это уже просто неприлично.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   280 / 808
23 января в 22:23
за пенсией едет хохел в лучший клуб европы
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   280 / 808
23 января в 22:20
чет хохлы так мельчишат надо загибать 20 че там
мюллер сейчас на газок рублик накинет и усе в поряде
народное бабло неиссякаемо.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
23 января в 22:04
Компенсация за газ?
dok66
dok66
   221 / 808
23 января в 21:53
Что то Шахтер зашахтерил на 14 лямов )
рус фан
рус фан
   161 / 808
23 января в 21:52
Ракитскому уже 29 лет, отдавать 14 млн не знаю стоит ли, может лучше в Германии или Голландии поискать центрального защитника.
Palex
Palex ответил Т34
   284 / 808
23 января в 21:50
Тебе то, чем хохлы не угодили?
ZA POROGA
ZA POROGA ответил Т34
   772 / 808
23 января в 21:50
Вот питерцы и хотят взять хохла, чтобы он гадил москалям. Без хохла не справляются, стали их москали часто обижать.
    ZA POROGA
    ZA POROGA ответил valt134
       772 / 808
    23 января в 21:47
    Это ж сколько в переводе на сало?
      Т34
      Т34 ответил VV V
         8 / 808
      23 января в 21:45
      Хохол же только гадить москалям может, только гадить......
      Вот питерцы и хотят взять хохла, чтобы он гадил москалям. Без хохла не справляются, стали их москали часто обижать.
      ZA POROGA
      ZA POROGA
         772 / 808
      23 января в 21:25
      повышают , потому что на эрэфии без откатов сделок нет
      чем больше будет желающих отката . тем дороже будет стоить
      с пенсионеров соберут нужную сумму
      valt134
      valt134
         254 / 808
      23 января в 21:25
      Это ж сколько в переводе на сало?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         170 / 808
      23 января в 21:03
      Каждую неделю по пару лимонов накидывают
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         247 / 808
      23 января в 20:51
      Я думаю Шахтер продаст игрока
      VV V
      VV V ответил Гавроша
         252 / 808
      23 января в 20:49
      Я говорил за сколько купить. Но даже обглоданной шкурки сала не стоит он.
      Если только на органы его пустить....
      Гавроша
      Гавроша ответил VV V
         66 / 808
      23 января в 20:48
      Ты не забывай, что у себя в укропии он играет только за сало !!!
      Я говорил за сколько купить. Но даже обглоданной шкурки сала не стоит он.
      Yuri Krugov
      Yuri Krugov
         450 / 808
      23 января в 20:39
      Ну - 1 евро с каждого пенсионера и нормально, можно наверно и 10 ракицких купить
      VV V
      VV V ответил Гавроша
         252 / 808
      23 января в 20:37
      Не надо даже за 4, даже даром не нужен, пусть у себя играет.
      Ты не забывай, что у себя в укропии он играет только за сало !!!
      VV V
      VV V
         252 / 808
      23 января в 20:28
      Хохол же только гадить москалям может, только гадить......
      Гавроша
      Гавроша
         66 / 808
      23 января в 20:27
      Не надо даже за 4, даже даром не нужен, пусть у себя играет.
      hohoл
      hohoл
      23 января в 20:24
      8-10-12 дальше 14?
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