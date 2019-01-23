«Сент-Этьен» отказывается продавать своего игрока в «Зенит»

23 января 2019, 02:27

Санкт-Петербургский «Зенит» пока не может договориться с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника Уле Сельнеса.

По данным источника, предложение «сине-бело-голубых» не превышает 10 млн евро, что не устраивает французский клуб. Отмечается, что «Сент-Этьен» ведёт переговоры с 24-летним норвежцем о продлении его контракта. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.