«Сент-Этьен» отказывается продавать своего игрока в «Зенит»

Санкт-Петербургский «Зенит» пока не может договориться с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника Уле Сельнеса.
По данным источника, предложение «сине-бело-голубых» не превышает 10 млн евро, что не устраивает французский клуб. Отмечается, что «Сент-Этьен» ведёт переговоры с 24-летним норвежцем о продлении его контракта. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.
Им и так за одного игрока предложили денег как за всю сборную Норвегии...а они кривляются...)))
Рынок большой...
Удачи Сент Этьену !!!!!!!!
Им и так за одного игрока предложили денег как за всю сборную Норвегии...а они кривляются...)))
Рынок большой...
Удачи Сент Этьену !!!!!!!!