«Зенит» и «Краснодар» - главные претенденты на Кудряшова

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Зенит» и «Краснодар» - главные претенденты на Кудряшова

22 января 2019, 18:03

Согласно информации источника, «Зенит» и «Краснодар» являются главными фаворитами в борьбе за бывшего защитника «Рубина» Федора Кудряшова.

Впрочем, сначала футболист должен дождаться заседания палаты по разрешению споров, которое состоится 26 января, только тогда оборонец получит статус свободного агента и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, «Рубин» объявил о расторжении контракта с Кудряшовым 10 января.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 808
23 января в 15:24
Еще головена в Зенит предложите.
Nikola45
Nikola45
   32 / 808
23 января в 09:45
Очень грязно играет! Тарасовская школа! Ненужен, в Европе с ним наглотаемся! Да и в России тоже судьи предвзято Зенит судят! Что позволено Локомотиву не позволено Зениту! Вчерашний матч тому подтверждение!
alexando1974
alexando1974
   372 / 808
22 января в 23:04
очередной шлак! пусть быки забирают!))
mat73
mat73
   583 / 808
22 января в 22:35
Ну конечно! Мало у Зенита сидельщиков на лавке, всего-то четыре полноценных состава. А надо ещё два!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
22 января в 21:30
Кудряшов боец
Верг
Верг
   346 / 808
22 января в 20:26
Из рубина только в зенит, по старой схеме! на сумму трансфера можно четки позолотить!
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   8 / 808
22 января в 20:16
Не нужен он Зениту. У Кудряшова ярмо на всю футбольную жизнь: - Я играл за свиней. Гыгыгы
Не лукавь, Степан, у вас есть уже один иуда с ярмом на всю жизнь. И ничего, вы с ним целуетесь чуть ли не в засос и готовы в легенды клуба записать. Или уже записали?)))
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 20:12
Да хватит уже с такими новостями !
Фата лист
Фата лист
   430 / 808
22 января в 20:00
Не удивительно, Кудряшов пригодился бы и там и там.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
22 января в 19:53
Трансферные "слухи" про Зенит ...до открытия окна....по низходящей....

1.Хорошие игроки добротных евроклубов.
2.Так себе игроки евроклубов.
3.Неизвестные игроки евроклубов.
4.Добротные игроки нашей лиги.
5.Средние игроки нашей лиги.
6.Кудряшов...))
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   29 / 808
22 января в 19:39
Он играет в стиле Анюкова. Бей и коси. Так что для полноты картины только в Газпром
Ну неет, Кудряшов еще пару лет попылит в футболе.
Анюков уже разваливается на части - в тех матчах, где он играл либо проваливался, либо Зенит получал по шапке в ЛЕ, КР и ЧР.
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   8 / 808
22 января в 19:32
Он играет в стиле Анюкова. Бей и коси. Так что для полноты картины только в Газпром
Нет, пока нельзя. Молод, по возрасту еще не дотягивает до защитника Зенита. Через пару лет будет в самый раз.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   27 / 808
22 января в 19:09
Он играет в стиле Анюкова. Бей и коси. Так что для полноты картины только в Газпром
RIR68
RIR68
   28 / 808
22 января в 19:04
кому нужен этот подсвинок? пусть возвращается назад в тарасовку. там его гуталином намажут, сойдёт за зулуса)))
ДАША Д
ДАША Д
   100 / 808
22 января в 19:02
На халяву можно взять.
cska plus
cska plus
   13 / 808
22 января в 18:41
Был бы зулус федун налету схватил.
cska plus
cska plus
   13 / 808
22 января в 18:40
Быкам он нахрен не нужен, утка, Зенит пусть думает.
Аксинья
Аксинья
   108 / 808
22 января в 18:26
Федя нужен Быкам, но КББ двинет его в Зеню - там откаты понажорестее...
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 808
22 января в 18:22
Скоро узнаем .
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 808
22 января в 18:13
Не нужен он Зениту. У Кудряшова ярмо на всю футбольную жизнь: - Я играл за свиней. Гыгыгы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   142 / 808
22 января в 18:12
Зениту точно не нужен!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 808
22 января в 18:12
Нафиг нужен этот бивень Зениту, не понятно?
makkie
makkie
   29 / 808
22 января в 18:09
Грязноватый защитник Федя, но Краснодару бы подошел - вроде профиль быков.
161регион
161регион
   62 / 808
22 января в 18:06
И даром не нать....
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