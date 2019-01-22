«Зенит» и «Краснодар» - главные претенденты на Кудряшова

Согласно информации источника, «Зенит» и «Краснодар» являются главными фаворитами в борьбе за бывшего защитника «Рубина» Федора Кудряшова.
Впрочем, сначала футболист должен дождаться заседания палаты по разрешению споров, которое состоится 26 января, только тогда оборонец получит статус свободного агента и сможет перейти в новый клуб бесплатно.
Напомним, «Рубин» объявил о расторжении контракта с Кудряшовым 10 января.
1.Хорошие игроки добротных евроклубов.
2.Так себе игроки евроклубов.
3.Неизвестные игроки евроклубов.
4.Добротные игроки нашей лиги.
5.Средние игроки нашей лиги.
6.Кудряшов...))
1.Хорошие игроки добротных евроклубов.
2.Так себе игроки евроклубов.
3.Неизвестные игроки евроклубов.
4.Добротные игроки нашей лиги.
5.Средние игроки нашей лиги.
6.Кудряшов...))
Анюков уже разваливается на части - в тех матчах, где он играл либо проваливался, либо Зенит получал по шапке в ЛЕ, КР и ЧР.
Анюков уже разваливается на части - в тех матчах, где он играл либо проваливался, либо Зенит получал по шапке в ЛЕ, КР и ЧР.