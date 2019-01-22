«Зенит» и «Краснодар» - главные претенденты на Кудряшова

22 января 2019, 18:03

Согласно информации источника, «Зенит» и «Краснодар» являются главными фаворитами в борьбе за бывшего защитника «Рубина» Федора Кудряшова.

Впрочем, сначала футболист должен дождаться заседания палаты по разрешению споров, которое состоится 26 января, только тогда оборонец получит статус свободного агента и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, «Рубин» объявил о расторжении контракта с Кудряшовым 10 января.