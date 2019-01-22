«Галатасарай» предложил «Спартаку» за Адриано 6 млн евро

Сообщается, что «Галатасарай» сделал «Спартаку» предложение о приобретении форварда Луиса Адриано в размере 6 млн евро.
«Красно-белые» пока не торопятся расставаться с бразильским футболистом, клуб планирует выручить с продажи 10 млн евро. Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана».
Ранее интерес к игроку также проявляли китайские клубы.
Тут двух мнений быть не может....
Усилением будет просто их уход.....а уж если за это ещё и деньги дают....
Интересно мнение самих москвичей по данному вопросу...без троллинга и сарказма....
Тут двух мнений быть не может....
Усилением будет просто их уход.....а уж если за это ещё и деньги дают....
Интересно мнение самих москвичей по данному вопросу...без троллинга и сарказма....