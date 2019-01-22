«Галатасарай» предложил «Спартаку» за Адриано 6 млн евро

22 января 2019, 13:42

Сообщается, что «Галатасарай» сделал «Спартаку» предложение о приобретении форварда Луиса Адриано в размере 6 млн евро.



«Красно-белые» пока не торопятся расставаться с бразильским футболистом, клуб планирует выручить с продажи 10 млн евро. Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Милана».

Ранее интерес к игроку также проявляли китайские клубы.