Паредес провел среду в Париже

24 января 2019, 08:59

По информации прессы, ПСЖ в шаге от приобретения полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и выиграл борьбу за аргентинца у «Челси».

Весь вчерашний день футболист провел в Париже, согласовывая последние детали личного контракта со столичным клубом. В ПСЖ уверены, что сделка будет заключена в ближайшее время.