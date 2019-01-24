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Паредес провел среду в Париже

24 января 2019, 08:59

По информации прессы, ПСЖ в шаге от приобретения полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и выиграл борьбу за аргентинца у «Челси».

Весь вчерашний день футболист провел в Париже, согласовывая последние детали личного контракта со столичным клубом. В ПСЖ уверены, что сделка будет заключена в ближайшее время.

Сообщалось, что Паредес заключит с ПСЖ контракт на 4,5 года.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   141 / 808
24 января в 21:44
Контракт на 4.5 года. Серьёзно к нему в ПСЖ относятся.
pomor45
pomor45 ответил NoKerzhNoParty
   141 / 808
24 января в 21:43
Если хоть немного подумать, то можно понять, что у Паредеса и промеса разные игровые позиции и сравнивать их неразумно А так же можно подумать о том, сколько модет тратить ПСЖ на игроков, а сколько Севилья В общем, если включить голову и хоть немного задействовать свой мозг, можно понять много вещей) А вы не бараны, нет Вы больше на терпил похожи)
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       349 / 808
    24 января в 19:46
    замена рабье
    с такими партнерами по команде будет смотреться круто
    для зенита хорошие деньги, не сказать что паредес незаменим, в принципе хороший игрок и хороший трансфер
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       189 / 808
    24 января в 16:56
    Он уже как видится не наш..Ну, и как бы ни банально звучало ----" помер максим и х...... с ним"
    Bayern Best
    Bayern Best
       89 / 808
    24 января в 12:44
    Будет сидеть на замене.
    oFANATo
    oFANATo
       57 / 808
    24 января в 12:37
    ЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМ МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил 25процентный клоун
       342 / 808
    24 января в 11:36
    Если хоть немного подумать, то можно понять, что у Паредеса и промеса разные игровые позиции и сравнивать их неразумно
    А так же можно подумать о том, сколько модет тратить ПСЖ на игроков, а сколько Севилья
    В общем, если включить голову и хоть немного задействовать свой мозг, можно понять много вещей)
    А вы не бараны, нет
    Вы больше на терпил похожи)
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       140 / 808
    24 января в 11:30
    + денюшки давай удачи Лео! А мы купим пару топов
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 808
    24 января в 10:50
    Промес гораздо сильнее Паредаса ,но Спартак не стал придумывать не существующие цифры))) потому что не считает своих болельщиков баранами
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил parallels
       7 / 808
    24 января в 10:49
    Как сказал Кокорин ваш ,что сверху не скажут бараны все съедят,хоть 100 млн скажут
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       122 / 808
    24 января в 10:41
    Хорошо, что не в Лондоне
    clop
    clop ответил 25процентный клоун
       158 / 808
    24 января в 10:40
    тому что объявят поверят только бараны Кокорина)))
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
         54 / 808
      24 января в 10:28
      В ПСЖ вряд ли возьмут, а вот в Мулен Руж могут
      parallels
      parallels ответил 25процентный клоун
         9 / 808
      24 января в 10:22
      5.5
      5:0, 5:1, 5:2. интересно, к чему это я вспомнил?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил clop
         7 / 808
      24 января в 10:21
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил parallels
           7 / 808
        24 января в 10:20
        5.5
        ДУХ Спартака
        ДУХ Спартака
           68 / 808
        24 января в 10:19
        Похоже от этого трансфера кое у кого не слабо полыхнет.
        parallels
        parallels ответил clop
           9 / 808
        24 января в 10:19
        Наверное, ближе к вечеру опубликуют сумму трансфера. Интересно, сколько там миллионов евро шейхи отвалят за нашего Паредеса? Уже предвкушаю завистливые комменты спартачей по этому поводу. Не забыть бы зайти в магазин за попкорном.
        55 лямов называлось фонтанкой в последний раз. и если это так - то скоро мы сможем наблюдать редкое техногенное явление, известное как Большой Тарасовский Ядерный Гриб, ибо рванёт там нехило 😅
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
           46 / 808
        24 января в 10:14
        Глушаков, Софья и Педра провели среду в бане. Гыгыгы
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил clop
           21 / 808
        24 января в 10:08
        Спасибо, нашел такую сумму в новостях. Правда там уточняют, что 40 миллионов предложено Зениту, а еще 5 миллионов это сумма комиссионных. Надо понимать так, что 5 миллионов - агентские вознаграждения, видимо.
        Кусочек из того что читал сам: «ПСЖ» поднял свое предложение до 45 миллионов евро. Кроме того, французский клуб готов внести сумму в фонд солидарности УЕФА.

        Что это за фонд -без понятия. Гуглить лениво...
        clop
        clop ответил Ангел неБесГрешен
           158 / 808
        24 января в 10:03
        Читал в прессе про 45 евролимонов. При том, что купили за 23...
        Спасибо, нашел такую сумму в новостях. Правда там уточняют, что 40 миллионов предложено Зениту, а еще 5 миллионов это сумма комиссионных. Надо понимать так, что 5 миллионов - агентские вознаграждения, видимо.
        Гавроша
        Гавроша ответил Литейный 4
           66 / 808
        24 января в 09:55
        Подумаешь в Париже. Парень отдохнуть решил слетать в выходной свой день. Гыгыгы
        От такой новости пупсики про свой спартак забыли, и не мудрено - у них все внимание к Зениту!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил clop
           21 / 808
        24 января в 09:53
        Наверное, ближе к вечеру опубликуют сумму трансфера. Интересно, сколько там миллионов евро шейхи отвалят за нашего Паредеса? Уже предвкушаю завистливые комменты спартачей по этому поводу. Не забыть бы зайти в магазин за попкорном.
        Читал в прессе про 45 евролимонов. При том, что купили за 23...
        clop
        clop
           158 / 808
        24 января в 09:50
        Наверное, ближе к вечеру опубликуют сумму трансфера. Интересно, сколько там миллионов евро шейхи отвалят за нашего Паредеса? Уже предвкушаю завистливые комменты спартачей по этому поводу. Не забыть бы зайти в магазин за попкорном.
        LOpp
        LOpp
           5 / 808
        24 января в 09:21
        На парад что ли ездил?
        ДАША Д
        ДАША Д
           100 / 808
        24 января в 09:20
        Вместо того, что бы тренироваться - гуляет по Парижу.
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 808
        24 января в 09:10
        Подумаешь в Париже. Парень отдохнуть решил слетать в выходной свой день. Гыгыгы
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 808
        24 января в 09:07
        Квинси хоть попрощался с командой ,а этот тупо сбежал
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