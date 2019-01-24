Паредес провел среду в Париже

По информации прессы, ПСЖ в шаге от приобретения полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и выиграл борьбу за аргентинца у «Челси».
Весь вчерашний день футболист провел в Париже, согласовывая последние детали личного контракта со столичным клубом. В ПСЖ уверены, что сделка будет заключена в ближайшее время.
Сообщалось, что Паредес заключит с ПСЖ контракт на 4,5 года.
с такими партнерами по команде будет смотреться круто
для зенита хорошие деньги, не сказать что паредес незаменим, в принципе хороший игрок и хороший трансфер
с такими партнерами по команде будет смотреться круто
для зенита хорошие деньги, не сказать что паредес незаменим, в принципе хороший игрок и хороший трансфер
А так же можно подумать о том, сколько модет тратить ПСЖ на игроков, а сколько Севилья
В общем, если включить голову и хоть немного задействовать свой мозг, можно понять много вещей)
А вы не бараны, нет
Вы больше на терпил похожи)
А так же можно подумать о том, сколько модет тратить ПСЖ на игроков, а сколько Севилья
В общем, если включить голову и хоть немного задействовать свой мозг, можно понять много вещей)
А вы не бараны, нет
Вы больше на терпил похожи)
Но это тебя не спасет. Ядерный гриб над Тарасовкой неотвратим.
Но это тебя не спасет. Ядерный гриб над Тарасовкой неотвратим.
Что это за фонд -без понятия. Гуглить лениво...
Что это за фонд -без понятия. Гуглить лениво...