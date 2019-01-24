Анохин: «Для Ракицкого престижно выступать за российский ведущий клуб»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может перейти в «Зенит».

Для такого игрока, как Ракицкий, престижно выступать за российский ведущий клуб. Ему хочется проявить себя в мировом футболе. Вопрос трансфера должен быть решением игрока и клуба. Футбол обязан оставаться вне политики. Я знаю очень много украинских игроков. Все ребята абсолютно адекватные, и они страдают от того, что существуют некие политические барьеры.