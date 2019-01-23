Азмун может перейти в «Зенит»

Форвард «Рубина» Сердар Азмун зимой может сменить клуб.
К нападающему проявляет интерес «Зенит». Ранее наставник казанской команды Курбан Бердыев признался, что клуб готов продать своего игрока за 15 млн евро. В текущем сезоне 24-летний иранец провел 14 матчей в РПЛ и забил 4 гола.
Они возмонили себя русским ПСЖ .
Им не интересны воспитанники
Они возмонили себя русским ПСЖ .
Им не интересны воспитанники
И тем более нет смысла ему переходить в "Рубин", если кто и сможет из него выжать максимум, это Бердыев. А не Семак, которого, наоборот, Дзюба в хорошей форме затащил, а сам он ни рыба ни мясо.
И тем более нет смысла ему переходить в "Рубин", если кто и сможет из него выжать максимум, это Бердыев. А не Семак, которого, наоборот, Дзюба в хорошей форме затащил, а сам он ни рыба ни мясо.
симак верим!
симак верим!
но семак то тренировать их не смогет вот и придется им звать его
готовит план побега из казани ,а то премиальные там не платят.
но семак то тренировать их не смогет вот и придется им звать его
готовит план побега из казани ,а то премиальные там не платят.