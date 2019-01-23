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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
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Азмун может перейти в «Зенит»

23 января 2019, 18:39

Форвард «Рубина» Сердар Азмун зимой может сменить клуб.

К нападающему проявляет интерес «Зенит»​. Ранее наставник казанской команды Курбан Бердыев признался, что клуб готов продать своего игрока за 15 млн евро. В текущем сезоне 24-летний иранец провел 14 матчей в РПЛ и забил 4 гола.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответил За Ливерпуль
   789 / 808
24 января в 12:30
Я что то не пойму, Зенит стал зажимать бабки на трансферы? Любая новость про переходы и все про посредственных игроков.С таким подходом ничего не светит.Сейчас на классных игроков ценник уже легко переваливает за 50млн.Если Зенит хочет болтаться ниже плинтуса и не более, то такие трансферы сойдут.Клуб с берегов Невы превращается в аля свиней и кобыл по покупкам .Ладно у этих нищебродов денег вечно не хватает, но Питер ,этого понять на могу и не только я.Вкладываться надо вкладываться, если клуб хочет показывать футбол выше среднего уровня.ИМХО
Чтобы играть выше среднего мало просто накупить хороших игроков и сделать из них команду, нужны еще и соперники выше среднего , и не 2-3 клуба, а клубов 5-6, и крепкие середнячки (чтоб команда не расслаблялась). Такое даже Зенит не потянет, поэтому проще накупить игроков выше 50 млн. и свалить в другой чемпионат топ-5, может примут.
mars6791
mars6791 ответил Wolverhampton
   789 / 808
24 января в 12:23
Азмун уже не тот что был раньше.
Да нормальный он нападающий, просто нападающим по любому нужны ассистенты грамотные (пасы , навесы - точные), в Рубине сейчас с этим проблемы, очень много молодых.
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
24 января в 05:35
можно попробовать , забираем
Gahi
Gahi
   435 / 808
24 января в 03:56
Азмун хорош, смотрите кубок Азии 2019, как он играет там в составе сборной Ирана.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   209 / 808
24 января в 03:06
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Костик Смирнов
       209 / 808
    24 января в 03:01
    Да ты что, с другой стороны там же есть за болотный
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       629 / 808
    24 января в 00:38
    Азмун - вариант для чисто контратакующего футбола. Его переход значит, что либо у селекции Зенита с голрвой не все в порядке (что на самом деле очевидно), либо что Семак очевидно разочарован в потенциале команды как позиционно атакующего коллектива. Либо, что самое вероятное, что Семак просто-напросто понял, что неспособен поставить нормальный атакующий футбол.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил Т34
    23 января в 23:48
    Трою погубил "Троянский конь" Одиссея (не путать с гинеровским конем). Зенит погубит "Казанский конь" Бердыева. Внутри "Казанского коня" бердыевские воины, которые управляемы только им одним и это не один раз уже Зенит на себе испытал, но почему-то по-прежнему, как баран бьется лбом, в те же бердыевские ворота.
    Педальные троянские кони у них в руководстве)
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель ответил Ваня лучший
       657 / 808
    23 января в 22:57
    А не лучше ли своих молодых выращивать, или покупать таких же молодых и , работая ч ними, доводить их до уровна Влашича и Ахметова. Но на это мозги нужны. Может просто у Газпрома с мозгами проблемы. Ведь не зря говорят "Деньги есть, мозгов не надо!
    Зениту нужны понты.
    Они возмонили себя русским ПСЖ .
    Им не интересны воспитанники
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил За Ливерпуль
       27 / 808
    23 января в 22:50
    Я что то не пойму, Зенит стал зажимать бабки на трансферы? Любая новость про переходы и все про посредственных игроков.С таким подходом ничего не светит.Сейчас на классных игроков ценник уже легко переваливает за 50млн.Если Зенит хочет болтаться ниже плинтуса и не более, то такие трансферы сойдут.Клуб с берегов Невы превращается в аля свиней и кобыл по покупкам .Ладно у этих нищебродов денег вечно не хватает, но Питер ,этого понять на могу и не только я.Вкладываться надо вкладываться, если клуб хочет показывать футбол выше среднего уровня.ИМХО
    А не лучше ли своих молодых выращивать, или покупать таких же молодых и , работая ч ними, доводить их до уровна Влашича и Ахметова. Но на это мозги нужны. Может просто у Газпрома с мозгами проблемы. Ведь не зря говорят "Деньги есть, мозгов не надо!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Контуженый
       20 / 808
    23 января в 22:50
    А Набиуллин с Оздоевым? Ещё и года не прошло
    Обрати внимание, слово давненько в кавычках стоит.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 808
    23 января в 22:40
    Вообще говоря, конечно, Азмун талант высокого уровня. Но то, что этот талант, вероятно, уже не раскроется, тоже так же вообще говоря.

    И тем более нет смысла ему переходить в "Рубин", если кто и сможет из него выжать максимум, это Бердыев. А не Семак, которого, наоборот, Дзюба в хорошей форме затащил, а сам он ни рыба ни мясо.
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       44 / 808
    23 января в 22:35
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
         280 / 808
      23 января в 22:30
      это хитрый ход туркмена сейчас продать побольше игроков бакланам
      но семак то тренировать их не смогет вот и придется им звать его
      готовит план побега из казани ,а то премиальные там не платят.
      Т34
      Т34
         8 / 808
      23 января в 22:27
      Трою погубил "Троянский конь" Одиссея (не путать с гинеровским конем). Зенит погубит "Казанский конь" Бердыева. Внутри "Казанского коня" бердыевские воины, которые управляемы только им одним и это не один раз уже Зенит на себе испытал, но почему-то по-прежнему, как баран бьется лбом, в те же бердыевские ворота.
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире
         44 / 808
      23 января в 22:26
      один шлак в Зените. Еще один супермегапупер забивало, типа забалотного
      kotmyshka
      kotmyshka
         139 / 808
      23 января в 22:12
      Вряд-ли
      ошалевший
      ошалевший
         369 / 808
      23 января в 22:04
      опыт ничему не учит,не особо они играют без бердыева,а этот парень вообще кроме бердыева почти никого не видал
      рус фан
      рус фан
         161 / 808
      23 января в 21:47
      Азмун всяко получше на мой взгляд чем Заболотный, Зенит усилиться с приходом Иранца.
      starche
      starche
         266 / 808
      23 января в 21:41
      Когда-то он играл прилично, но сейчас его игра не впечатляет..........
      Костик Смирнов
      Костик Смирнов
         710 / 808
      23 января в 21:40
      Не нужен он Зениту
      Заполярный
      Заполярный
         39 / 808
      23 января в 21:39
      ЕЩЕ ОДНУ КАРЬЕРУ ЗАГУБЯТ. ПРОЩАЙ АЗМУН.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
         326 / 808
      23 января в 21:30
      Азмун уже не тот что был раньше.
      valt134
      valt134
         254 / 808
      23 января в 21:23
      А пенсионеров спросили?
      Hypnoz
      Hypnoz
         321 / 808
      23 января в 21:15
      Бомжам, нужны 70 млн. на трансферы. Тогда будет шанс зацепиться за зону ЛЕ !
      Контуженый
      Контуженый ответил Leha-ha50
         678 / 808
      23 января в 21:12
      "Давненько" из Рубина в Зенит никто не переходил!!!
      А Набиуллин с Оздоевым? Ещё и года не прошло
      saha100
      saha100 ответил За Ливерпуль
         336 / 808
      23 января в 21:08
      Ни в кого бомжеклуп не превращается он такой и есть всегда.
      161регион
      161регион
         62 / 808
      23 января в 21:07
      Бекиевич либо хочет поправить мат.положения.....либо что то замыслил....сейчас с рубина перекинет всех игроков в зенит,а потом станет у руля.....уха ха ха....Семака сделает вторым тренером
      saha100
      saha100
         336 / 808
      23 января в 21:06
      Семак недоволен положением дел в зените. Походу скоро будет клоунада.
      RIR68
      RIR68
         28 / 808
      23 января в 20:54
      пока только слова.
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