«Спартак» не намерен продавать Зе Луиша и Луиса Адриано

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи о возможном уходе из клуба нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.
За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы. Так вот, просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причём не только в нынешнем сезоне.
Хотя, ещё долго можно уверять в обратном..))
Хотя, ещё долго можно уверять в обратном..))
Всё - опять в Китай это плохо? )))
Всё - опять в Китай это плохо? )))