«Спартак» не намерен продавать Зе Луиша и Луиса Адриано

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 86’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 79’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 43’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

«Спартак» не намерен продавать Зе Луиша и Луиса Адриано

23 января 2019, 21:16

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи о возможном уходе из клуба нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы. Так вот, просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причём не только в нынешнем сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиБарриосу сообщили, что он переходит в «Зенит»
Вчера, 22:41 ВидеоКомментарии39
Азмун на место Кокорина
Вчера, 22:00Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии15
СлухиКлещенко может перейти в казахстанский «Тобол»
Вчера, 16:53 Комментарии3
Слухи«Зенит» предлагает за Азмуна 10 млн евро
Вчера, 12:23 Комментарии75
Слухи«Ростов» зимой могут покинуть три футболиста
Вчера, 12:10 Комментарии7
Нету прошел медосмотр для «Спортинга»
Вчера, 08:15 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   133 / 808
24 января в 11:35
Дениска баню без зулусов не оставит
saha100
saha100 ответил Великий ЦСКА Москва
   336 / 808
24 января в 11:21
А 4 место в ЛЧ ты считаешь достойным?
ОПС
ОПС
   134 / 808
24 января в 09:44
Не намерен - не продавай.
112910415
112910415
   41 / 808
24 января в 06:36
" доброжелатели " заметно опечалились, это хороший знак!
ЮЗИК
ЮЗИК
   170 / 808
24 января в 05:54
Сезон уже надо доиграть, а летом будет видно
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Дмитрий Климович 2
   209 / 808
24 января в 03:32
Вам мечтателям например
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Игорь Погорелов
   209 / 808
24 января в 03:31
Вы когда продадите своего балетного артиста
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Михаил Славнов
   209 / 808
24 января в 03:29
Лазурным не надоедает грабли бердыева
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   277 / 808
24 января в 02:20
"Спартаку" нужно решать турнирные задачи.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
24 января в 00:57
Правильное решение!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   124 / 808
24 января в 00:53
Пупсики не хотят зулуссов отдавать.
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
24 января в 00:47
Нате ка, выкусите!!!
drug01
drug01
   92 / 808
24 января в 00:32
Так решил Глушаков????
Юрниекс
Юрниекс
   207 / 808
24 января в 00:29
Руки прочь от пупсиков! Кто останется, если их раздавать..
Т34
Т34 ответил Игорь Погорелов
   8 / 808
23 января в 23:51
Лучше бы продали
От мертвого осла уши всем, а не Луиса и Зе! Они еще кое-кому попортят статистику и нервы.
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
23 января в 23:48
Ниче, у Федуна бабала валом пусть доят дальше
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   138 / 808
23 января в 23:37
Лучше бы продали
Rampage585
Rampage585 ответил VIPded
   529 / 808
23 января в 23:29
Это Глушаку решать, а не какой-то там пресс-службе...)))
Глушаков решил, пресс-служба сообщила)
particular
particular
   101 / 808
23 января в 23:21
Тот случай, когда прессуха пытается сгладить углы новости, которая назревает своей необходимостью...
Хотя, ещё долго можно уверять в обратном..))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
23 января в 23:05
А кто их возьмёт,кому они нужны!!😂😂😂😂
VIPded
VIPded
   84 / 808
23 января в 22:30
Это Глушаку решать, а не какой-то там пресс-службе...)))
oFANATo
oFANATo
   57 / 808
23 января в 22:16
НЕЛИКВИД НЕ ПРОДАЕТСЯ
Jum13
Jum13 ответил Спартак лучший в мире
   18 / 808
23 января в 22:12
то ли дело из Зенита. Только на китайские рисовые плантации
Так там же вы хвастались, что пол-спартака в Китае ждут и уже нервно миллионы отсчитывают?
Всё - опять в Китай это плохо? )))
Jum13
Jum13
   18 / 808
23 января в 22:10
Осторожно - двери закрываются! Следующая остановка - Лидс! Зе Луиш и Адриано - не задерживайте отправление, вас ждут в свинокомплексе!
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   8 / 808
23 января в 22:06
Негры в Спартаке не прикосновенная каста. Обычно доморощенных своих ссаными тряпками выгоняют. Гыгыгы
Да, Степа, вам проще в Зените, доморощенных не выгонишь ссаными тряпками, потому как нет их у вас. Зато аргентинская каста все увеличивается и скоро потребует, чтобы Зенит выступал под аргентинским флагом.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   115 / 808
23 января в 22:02
Придется зулусам и дальше позориться с семинулевыми да ещё с 4-го места ЛЕ с антирекордом!
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   44 / 808
23 января в 22:00
то ли дело из Зенита. Только на китайские рисовые плантации
Т34
Т34
   8 / 808
23 января в 21:59
    Гавроша
    Гавроша
       66 / 808
    23 января в 21:59
    Да кому они нужны? Поэтому и не продают.
    Против_всех
    Против_всех ответил Литейный 4
       99 / 808
    23 января в 21:58
    Смори, эти " сбитые", ушастому лузеру, еще накидают за воротник))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100