«Спартак» не намерен продавать Зе Луиша и Луиса Адриано

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала слухи о возможном уходе из клуба нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано.

За последние дни в СМИ появилось несколько публикаций о возможной продаже Зе Луиша и Луиса Адриано в другие клубы. Так вот, просим болельщиков не переживать: на самом деле «Спартак» рассчитывает на этих нападающих, причём не только в нынешнем сезоне.