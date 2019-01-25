Семак: «Сложно кого-то выделить в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака».
Поражение абсолютно несерьезное. Результат в данном турнире никакой не стоит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, какие-то позиции. С точки зрения результата ничего не меняется.
Сложно кого-то выделять сегодня. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах. Ближе к следующим сборам будем планомерно готовиться к первой официальной игре года.
Вроде игроки только из отпуска вышли, нет? Или это намек на то, что слив чемпионата продолжится?
Вроде игроки только из отпуска вышли, нет? Или это намек на то, что слив чемпионата продолжится?
пока пусто-пусто
пока пусто-пусто
– Насколько серьезно это поражение? – вопрос Семаку.
– Абсолютно несерьезно. Результат в данном турнире никакой не стоит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, как-то позиции. С точки зрения результата ничего не меняется.
– Кого индивидуально выделите?
– Сложно кого-то выделять. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах. Ближе к следующим сборам будем планомерно готовиться к первой официальной игре года.
– "Спартак" вышел из отпуска гораздо раньше. Это чувствовалось?
– Я не знаю, какой ритм у подготовки "Спартака". Да нам и не нужно его знать, нужно свой разрабатывать. Готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.
– Детская ошибка Краневиттера связана с тем, что он под нагрузками?
– Я думаю, да. Достаточно много ошибаемся. Лунев, Краневиттер. Такие простые ошибки связаны с физической усталостью.
– Кажется, что наибольшие проблемы "Зенит" испытывает с центром поля.
– Есть у нас проблемы. Нет Паредеса, через которого строилась игра в середине поля. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем. Конечно, центральная зона важна. Надо работать в этом компоненте. (Гоша Чернов)
– Насколько серьезно это поражение? – вопрос Семаку.
– Абсолютно несерьезно. Результат в данном турнире никакой не стоит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, как-то позиции. С точки зрения результата ничего не меняется.
– Кого индивидуально выделите?
– Сложно кого-то выделять. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах. Ближе к следующим сборам будем планомерно готовиться к первой официальной игре года.
– "Спартак" вышел из отпуска гораздо раньше. Это чувствовалось?
– Я не знаю, какой ритм у подготовки "Спартака". Да нам и не нужно его знать, нужно свой разрабатывать. Готовиться к тем матчам, которые нам важны и нужны.
– Детская ошибка Краневиттера связана с тем, что он под нагрузками?
– Я думаю, да. Достаточно много ошибаемся. Лунев, Краневиттер. Такие простые ошибки связаны с физической усталостью.
– Кажется, что наибольшие проблемы "Зенит" испытывает с центром поля.
– Есть у нас проблемы. Нет Паредеса, через которого строилась игра в середине поля. Что касается других связок, то мы смотрим, проверяем. Конечно, центральная зона важна. Надо работать в этом компоненте. (Гоша Чернов)