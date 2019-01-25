Семак: «Сложно кого-то выделить в „Зените“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Спартака».

Поражение абсолютно несерьезное. Результат в данном турнире никакой не стоит. Все готовимся, проверяем готовность игроков, какие-то связи, какие-то позиции. С точки зрения результата ничего не меняется.

Сложно кого-то выделять сегодня. Кто-то лучше смотрелся, кто-то хуже, еще не готов. Сложно говорить о том, что кто-то набрал оптимальные кондиции. У нас сейчас другая работа, не хватает свежести и сил в ногах. Ближе к следующим сборам будем планомерно готовиться к первой официальной игре года.