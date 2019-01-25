Аршавин: «Глушаков - лидер „Спартака“»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ход матча товарищеского турнира в Катаре, в котором «сине-бело-голубые» играют со «Спартаком».

Глушаков является лидером «Спартака». Денису проще играть сейчас не на российском поле, тут ему не свистят 30 тысяч болельщиков. Ханни с приходом Кононова стал играть гораздо лучше, он выглядит совсем иначе, быстрее и свежее. Отмечу Гулиева, который отлично провел тайм, кроме одной ошибки.

Не сказал бы, что «Зенит» плохо смотрится, «Спартак» просто больше комбинировал. Мелкадзе? Он забил отличный мяч, а издали напоминает Игуаина. У «Зенита» мне понравился Кузяев, который старался искать интересные ходы.