Шавло: «„Зенит“ меня удивил»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Севилья -:-  Леванте - - -
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Хетафе - - -
20:30 сегодня  Леганес -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Кальяри - - -
20:00 сегодня  Сампдория -:-  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Нюрнберг - - -
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Хоффенхайм - - -
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Аугсбург - - -
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Ганновер-96 - - -
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Байер - - -
20:30 сегодня  Вердер -:-  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 2’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:0 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС -:- Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК -:- Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК -:- Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг -:- Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ПриштинаПриштина - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Далянь ИфанДалянь Ифан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лозанна-СпортЛозанна-Спорт -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
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Шавло: «„Зенит“ меня удивил»

сегодня, 09:08

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал игру «Зенита» на Кубке «Матч Премьер».

Конечно, неприятные для питерцев получились поражения. Тем более мало забили, а пропустили много. Несмотря на то, что полным ходом идет ротация составов, другие команды на этом турнире выглядят подготовленными. Честно скажу, «Зенит» меня удивил, совсем разбалансированной выглядит команда. Игроки остались те же. Главный тренер говорит, что всё идет по плану. Но (до Лиги Европы) осталось три недели (точнее: две с половиной). По игре же ничего не видно. Дзюба не играл с «Локомотивом» с первых минут, матч со «Спартаком» начал в основном составе. Но заметно, что он тяжелый. Может, сейчас после нагрузок игроки. Хотя под нагрузками и другие команды, но ведь видно, что «Спартак» играет с легкостью, с интересом, с задором - это можно отметить, хотя тоже два состава мы увидели. У «Зенита» такого не наблюдается. Не знаю, почему. Здесь надо, чтобы тренерский состав разобрался. Ребята в команде собраны опытные, квалифицированные, поэтому непонятно…

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Зенит  Шавло Сергей
Источник: Sport-weekend.comРедакция: Иван Петров
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Все комментарии
time out
time out ответил Литейный 4
   203 / 755
сегодня в 11:55
Зенит вышел на тренировку, тогда как свиньи на последний бой. Гыгыгы
"Свиньи" этот бой выиграли и слабаков потренировали, указав им их место.
time out
time out ответил oFANATo
   203 / 755
сегодня в 11:52
ШАВЛО, В ЛЕ НАДО БЫЛО БУЛКАМИ ДВИГАТЬ, А НЕ В ТОВАРНЯКАХ ...ОПУ РВАТЬ
Вы уже булками надвигали в ЛЧ? ...опу порвали? Теперь можно на других стрелку перевести.
galem72
galem72
   378 / 755
сегодня в 11:38
Восточноевропейские топари! ))
самуил кац 3
самуил кац 3
   483 / 755
сегодня в 11:38
Бомжам не мешало бы еще и " опытный и квалифицированный тренерский состав" подыскать, на замену " своему, молодому и перспективному".
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   70 / 755
сегодня в 11:38
Чему удивляться? Тому что в дворовый футбол потренировались над Спартаком?. А те приняли за чистую монету, сыграв на 200% и выложившись по полной.
удав
удав ответил Илья Травкин
   198 / 755
сегодня в 11:32
Не плачь удав. Сборы? -вообще то это кубок Матч ТВ,отмаз не принят.
прости,забыл ,что в спартаке кубки уровня "кубка соли" считают за официальные значимые трофеи=)
RIR68
RIR68
   42 / 755
сегодня в 11:27
Зенит выглядит, как список из отдельных игроков. Команды не видно.
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   34 / 755
сегодня в 11:27
Зенит вышел на тренировку, тогда как свиньи на последний бой. Гыгыгы
За Спартак играла молодежь, а за Зенит 200 лямов!)))
Илья Травкин
Илья Травкин ответил Литейный 4
сегодня в 11:14
Зенит вышел на тренировку, тогда как свиньи на последний бой. Гыгыгы
Потренировались с мальчишками? Ржу не могу ыыыыы!!!
Илья Травкин
Илья Травкин ответил удав
сегодня в 11:13
лучше проигрывать на сборах и выйти в форму к официальным матчам, чем быть на пике в предсезонном турнире, а потом в официальных матчах ныть про невезение и судей и скандировать "Кононов верим"
Не плачь удав. Сборы? -вообще то это кубок Матч ТВ,отмаз не принят.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   268 / 755
сегодня в 11:02
А я почему-то да же не удивлен, к этому все и шло, стоит только посмотреть на то кто руководитель клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 755
сегодня в 10:51
Булут работать и сделают нужные выводы. Иначе никак...
удав
удав
   198 / 755
сегодня в 10:42
лучше проигрывать на сборах и выйти в форму к официальным матчам, чем быть на пике в предсезонном турнире, а потом в официальных матчах ныть про невезение и судей и скандировать "Кононов верим"
oFANATo
oFANATo
   51 / 755
сегодня в 10:32
ШАВЛО, В ЛЕ НАДО БЫЛО БУЛКАМИ ДВИГАТЬ, А НЕ В ТОВАРНЯКАХ ...ОПУ РВАТЬ
dimarik_86
dimarik_86
   132 / 755
сегодня в 10:27
    FILL3286
    FILL3286
       93 / 755
    сегодня в 10:17
    ооо газпром только позорит страну
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       75 / 755
    сегодня в 10:14
    "газпромкооперация" ,а не Зенит.
    Просто краснею за пальмиру.
    Морозовский
    Морозовский
       25 / 755
    сегодня в 10:10
    Ничем "Зенит" не удивил! Всем давно известно, что "зеня" удивительная команда!
    Т34
    Т34
       4 / 755
    сегодня в 10:04
    Просто футбольный клуб превратился в торговую организацию. Для них большую радость доставляет покупка игроков, а потом продажа их по выгодной цене, которые не успевают даже толком заиграть за команду. Раньше это называлось спекуляцией, а теперь бизнес. А потом с гордостью кричат на каждом углу, о том, какой прибыльный у них клуб. Только вот почему-то эта прибыль не дает результатов в футболе. Конечно, больших провалов не наблюдается, но и успехов тоже.
    makkie
    makkie
       19 / 755
    сегодня в 10:00
    у Зенита 5-е поражение подряд, пора бы уже привыкнуть и смириться :)
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 755
    сегодня в 09:56
    Зенит вышел на тренировку, тогда как свиньи на последний бой. Гыгыгы
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       174 / 755
    сегодня в 09:50
      LOpp
      LOpp
         8 / 755
      сегодня в 09:47
      Зенит меня приятно удивил.
      Zenit_84
      Zenit_84
         74 / 755
      сегодня в 09:47
      Не только тебя удивил
      fanilich
      fanilich
         168 / 755
      сегодня в 09:43
      Готовясь к играм ЛЕ и чемпионату Зенит уже должен быть на легком ходу, иначе сложности в психологическом плане лишь усугубятся.Оборонительные действия команды Семака не впечатляют,как и не уверенные действия вратарей,в атаке больше не разбирихи,чем слажености.С этим багажом далеко не уехать,хочется увидеть в игре с Ростовом более настоящий Зенит
      kastites
      kastites
         703 / 755
      сегодня в 09:37
      Судя по всему опять сезон будет провален
      Большой Карай
      Большой Карай
         337 / 755
      сегодня в 09:24
      Зенит сам в шоке от своей игры. Уже все проиграно и снова мимо пролетим всего.
      МКС
      МКС
         16 / 755
      сегодня в 09:17
      Да все это видят, кроме Зенита.

      А им пофиг, они все твердят про позор других команд,

      Радуются как дети продаже последнего системообразующего игрока,

      Надеются на возрастного хохла который придет и команда СРАЗУ заиграет всеми красками.

      А команды НЕТ. Есть ФК УФА, ФК Зенит кончился.
      FILL3286
      FILL3286
         93 / 755
      сегодня в 09:14
      за бакланов всем стыдно и всегда,особенно за паредаса
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