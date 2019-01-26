Шавло: «„Зенит“ меня удивил»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал игру «Зенита» на Кубке «Матч Премьер».

Конечно, неприятные для питерцев получились поражения. Тем более мало забили, а пропустили много. Несмотря на то, что полным ходом идет ротация составов, другие команды на этом турнире выглядят подготовленными. Честно скажу, «Зенит» меня удивил, совсем разбалансированной выглядит команда. Игроки остались те же. Главный тренер говорит, что всё идет по плану. Но (до Лиги Европы) осталось три недели (точнее: две с половиной). По игре же ничего не видно. Дзюба не играл с «Локомотивом» с первых минут, матч со «Спартаком» начал в основном составе. Но заметно, что он тяжелый. Может, сейчас после нагрузок игроки. Хотя под нагрузками и другие команды, но ведь видно, что «Спартак» играет с легкостью, с интересом, с задором - это можно отметить, хотя тоже два состава мы увидели. У «Зенита» такого не наблюдается. Не знаю, почему. Здесь надо, чтобы тренерский состав разобрался. Ребята в команде собраны опытные, квалифицированные, поэтому непонятно…