Аршавин: «В „Зените“ идет какая-то стагнация, я переживаю»

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0
(3:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:1 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 63’  Герта 2:2  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 50’  Марсель 0:1  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:2 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 1:1 Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б 0:2 Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 69’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 0:2 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 Матч завершен  Южная Корея 0:1  Катар - - -
19:00 Матч завершен  ОАЭ 1:0  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 1:1 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 0:2 Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КомарноКомарно 0:1 Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн 2:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 0:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна 0:1 Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2:0 Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю 1:5 Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:2 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам 1:3 Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 4:1 Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 5:2 Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 4:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 2:3 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 1:0 Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 3:2 Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 0:1 Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1:1 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 2:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1:2 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1:3 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НансиНанси 1:0 Логотип футбольный клуб ОсерОсер - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1:1 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
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Аршавин: «В „Зените“ идет какая-то стагнация, я переживаю»

сегодня, 22:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» подвел итоги товарищеского матча, в котором «сине-бело-голубые» крупно проиграли «Спартаку» (0:3).

Удивило, что «Спартак» хорошо играл низом, неплохо двигался и забивал. Чем удивил «Спартак»? Может быть, команда стала играть чуть быстрее, после игры Олег Кононов доволен всем, значит, у них все идет по плану. Но самое интересное еще впереди – неизвестно, как будут выглядеть команды в продолжении сезона, после сборов. Да это контрольные игры. Но, помню по себе, во время паузы ты начинаешь сомневаться в себе, в партнерах.

Поэтому на сборах, конечно, всегда лучше выигрывать. Выигрывать вообще всегда лучше (смеётся). А то, бывает, 25-30 игроков готовятся на сборах, а когда подходят к матчам, играть некому.

Я переживаю за «Зенит», потому что игрокам, проявившим себя в первой части сезона, сейчас надо проявлять себя, прибавлять. А идет какая-то стагнация - это заставляет меня нервничать.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Аршавин Андрей
Источник: Sport-weekend.comРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
grazie100
grazie100
   260 / 746
сегодня в 23:58
Прежде разбудите С.Семака он просто где-то в другом измерениии.
КЭТиК
КЭТиК
   109 / 746
сегодня в 23:49
Так Фенербахче не пройдут
Лакшери
Лакшери
   35 / 746
сегодня в 23:44
все потеряно
Zenit_84
Zenit_84
   90 / 746
сегодня в 23:15
Только начало предсезонки
EAGuar As
EAGuar As
   58 / 746
сегодня в 23:15
Ещё и поиграть сможет Аршавин ... :)
beefs
beefs
   355 / 746
сегодня в 23:10
Зенит потерял лицо...
youtomee
youtomee ответил mangoх12
сегодня в 23:05
Андрюху надо возвращать
это не его проблемы
mangoх12
mangoх12
   14 / 746
сегодня в 23:05
Андрюху надо возвращать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   2 / 746
сегодня в 22:52
Непорядок, Андрей, ты же устроился торговцем фейсом в "Зенит" вроде или все-таки не ты? Нужно сказать "Мудрый Миллер ведет "Зенит" победной дорогой".
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