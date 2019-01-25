Аршавин: «В „Зените“ идет какая-то стагнация, я переживаю»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» подвел итоги товарищеского матча, в котором «сине-бело-голубые» крупно проиграли «Спартаку» (0:3).

Удивило, что «Спартак» хорошо играл низом, неплохо двигался и забивал. Чем удивил «Спартак»? Может быть, команда стала играть чуть быстрее, после игры Олег Кононов доволен всем, значит, у них все идет по плану. Но самое интересное еще впереди – неизвестно, как будут выглядеть команды в продолжении сезона, после сборов. Да это контрольные игры. Но, помню по себе, во время паузы ты начинаешь сомневаться в себе, в партнерах.

Поэтому на сборах, конечно, всегда лучше выигрывать. Выигрывать вообще всегда лучше (смеётся). А то, бывает, 25-30 игроков готовятся на сборах, а когда подходят к матчам, играть некому.

Я переживаю за «Зенит», потому что игрокам, проявившим себя в первой части сезона, сейчас надо проявлять себя, прибавлять. А идет какая-то стагнация - это заставляет меня нервничать.