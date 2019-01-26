Карпин: «Второй тайм не так понравился, как первый»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Локомотива».

Очень хорошая игра. Первый тайм был более целостным во всех отношениях. Не было разрывов между линиями. Второй тайм не так понравился. Не знаю, что первый тайм напоминал, но он мне понравился.

Игру Еременко оценил бы как хорошую. Он показал то, что мы от него ждем. Больше двух с половиной месяцев не играл, но очень прилично смотрелся. Сколько он сыграет с «Зенитом»? Может быть, 45 минут. Попов? Может быть, тридцать минут.