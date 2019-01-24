«Алавес» арендовал полузащитника «Бетиса»

24 января 2019, 18:04

Полузащитник «Бетиса» Такаси Инуи отправился в аренду.

30-летний японец будет защищать цвета «Алавеса» до лета. Хавбек перешел в «Бетис» в прошлое межсезонье, но провел в этом сезоне только 8 матчей в Примере.