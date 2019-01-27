«Интер» уступил «Торино»

«Интер» проиграл «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства. «Торино» (30 очков) располагается на 10-м месте.
Турин, стадион Стадио Олимпико
«Торино» - «Интернационале» 1:0 (1:0)
Гол: Иццо 35
«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Джиджи, Иццо, Айна, Лукич (Базелли 78), Ринкон, Ансальди (Беренгер 82), Де Сильвестри, Белотти, Дзадза (Фальке 90)
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, Миранда (Наингголан 54), де Врей, Дальберт, Весино (Кандрева 83), Брозович, Д'Амброзио, Мариу (Политано 70), Мартинес, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: де Врей 31, Белотти 40, Дальберт 45+2, Д'Амброзио 55, Айна 76, Дзадза 84
Удаление: Политано 87
Судья: Мареска Фабио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с «Наполи».
ахаха
ахаха
Горбатых сколько набежало на ветку!И ватных,и не очень!
Горбатых сколько набежало на ветку!И ватных,и не очень!
хнык хнык((
хнык хнык((
Скоро опять в рому вернётся
Скоро опять в рому вернётся
Ханданович обеими руками обхватил штанге!!!!!!!!
Ханданович обеими руками обхватил штанге!!!!!!!!
Очков набрать сегодня не удолось, зато ми сделали главное, чему нас учит шаолинськипй шаман, перевлодели турниу!!!!
55 проецнтов владения мячом, это как наш рейтинг уефА!!!!! В матчах с Хапоэеклм Спартой Рубинам и Мальмя сделаем рывок и толчок и закидаем батончиками своих канкурентов!!!!
Трепепщи Янг Бойз Загреб Лудогорец Легия!!!!!!!
Очков набрать сегодня не удолось, зато ми сделали главное, чему нас учит шаолинськипй шаман, перевлодели турниу!!!!
55 проецнтов владения мячом, это как наш рейтинг уефА!!!!! В матчах с Хапоэеклм Спартой Рубинам и Мальмя сделаем рывок и толчок и закидаем батончиками своих канкурентов!!!!
Трепепщи Янг Бойз Загреб Лудогорец Легия!!!!!!!
Я им напророчил, что они не слезут с толчка. Видимо так и произошло)
Я им напророчил, что они не слезут с толчка. Видимо так и произошло)
Часть дьявольского плана Аньелли))))
Часть дьявольского плана Аньелли))))
Вся надёжа на Рому и Милан, но они буксуют)
Вся надёжа на Рому и Милан, но они буксуют)
А оказывается Юве не при делах)
А оказывается Юве не при делах)
Вечерком в предвкушении вишенки на торте)))))
Вечерком в предвкушении вишенки на торте)))))