«Интер» уступил «Торино»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вальядолид 2:1  Сельта - - -
18:15 Матч завершен  Жирона 0:2  Барселона - - -
20:30 Матч завершен  Реал Сосьедад 0:0  Уэска - - -
20:30 Матч завершен  Атлетик Б 1:0  Бетис - - -
22:45 Идет второй тайм, 53’  Эспаньол 1:3  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Кьево 3:4  Фиорентина - - -
17:00 Матч завершен  Парма 2:3  СПАЛ - - -
17:00 Матч завершен  Аталанта 3:3  Рома - - -
17:00 Матч завершен  Болонья 0:4  Фрозиноне - - -
20:00 Матч завершен  Торино 1:0  Интер - - -
22:30 Идет второй тайм, 66’  Лацио 1:0  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Бавария 4:1  Штутгарт - - -
20:00 Матч завершен  Фортуна 0:4  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:0  Кан - - -
19:00 Матч завершен  Амьен 0:1  Лион - - -
22:00 Матч завершен  Тулуза 0:0  Анже - - -
23:00 Закончился первый тайм  ПСЖ 1:1  Ренн - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1:5 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 4:1 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 1:1 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 45’ Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
23:10 44’ Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес 2:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос 0:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2:1 Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1:2 Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 0:2 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1:2 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра 3:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 0:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:2 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 5:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира 0:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:3 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1:1 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 0:1 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1:2 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2:1 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 0:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2:1 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 4:4 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 4:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3:0 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 1:2 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 66’ Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 2:0 Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск 0:2 Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 0:4 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1:2 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 1:2 Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 4:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1:2 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1:0 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1:1 Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 1:3 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 0:1 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 0:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 0:2 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:1 Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1:1 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 1:3 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 0:3 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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«Интер» уступил «Торино»

сегодня, 21:58
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» проиграл «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства. «Торино» (30 очков) располагается на 10-м месте.

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Интернационале» 1:0 (1:0)
Гол: Иццо 35

«Торино»: Сиригу, Н'Кулу, Джиджи, Иццо, Айна, Лукич (Базелли 78), Ринкон, Ансальди (Беренгер 82), Де Сильвестри, Белотти, Дзадза (Фальке 90)
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, Миранда (Наингголан 54), де Врей, Дальберт, Весино (Кандрева 83), Брозович, Д'Амброзио, Мариу (Политано 70), Мартинес, Икарди
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: де Врей 31, Белотти 40, Дальберт 45+2, Д'Амброзио 55, Айна 76, Дзадза 84

Удаление: Политано 87

Судья: Мареска Фабио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с «Наполи».

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Козья кака
Козья кака ответил Не пойму что происходит
   115 / 764
сегодня в 23:31
Я плачу пад сибе сякэ(((((
ахаха
Козья кака
Козья кака
   115 / 764
сегодня в 23:30
Там габинеты РФПЛки на измене по траснверами!!!!! Паредас не полетит в псж, фирнанда намылилась из тарасовки1111!!!!! Надо их обоих перехватить а если ещё и забалотнаго получится взять то наш спортдиректор Фидло будет в асторге!!!!!
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   612 / 764
сегодня в 23:17
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 23:09
    Интер вышел и все его узнали.
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       155 / 764
    сегодня в 23:02
    Неинтересный , пресный , никакущий чемпионат ....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       23 / 764
    сегодня в 22:58
    Недооценили хозяев принтеровцы...
    RMUKMU
    RMUKMU
       184 / 764
    сегодня в 22:57
    Не так уж просто сыграть настолько плохо, уступая в счёте, как Интер сегодня.
    particular
    particular
       98 / 764
    сегодня в 22:47
    Середнячок по-хозяйски отжал очки у приезжих претендентов на пьедестал...
    drug01
    drug01
       79 / 764
    сегодня в 22:31
    Интер совсем плохой.....
    BagioR
    BagioR
       249 / 764
    сегодня в 22:30
    С победой быки!!! Сегодня удачный день
    feris1
    feris1
       179 / 764
    сегодня в 22:29
    Хороший результат!
    sir_Alex
    sir_Alex
       32 / 764
    сегодня в 22:27
    Турин рулит!)))
    Не пойму что происходит
    Не пойму что происходит
    сегодня в 22:24
    Бедный мой интерок
    хнык хнык((
    spartach091
    spartach091
       86 / 764
    сегодня в 22:22
    Лысый физрук верным курсом идет

    Скоро опять в рому вернётся
    Козья кака
    Козья кака ответил Великий Князь
       115 / 764
    сегодня в 22:20
    Они писали, что интер должен легко брать три очка. Я им напророчил, что они не слезут с толчка. Видимо так и произошло)
    Наш ИНтер находится после рывка в огроммном толчке!!!!
    Ханданович обеими руками обхватил штанге!!!!!!!!
    Камелошка
    Камелошка
       119 / 764
    сегодня в 22:20
    Наши китайские повелители говорят что один мяч пропустить лучше чем два. Так что ни будим отчаиваться ниродзуртцы, всё таки Торинентус действующий чемпион. Но скоро мы свергним их таварищи, Маротта уже с нами, в этом наша сила. Скоро он наберёт бесплатных игроков и мы вирнёмся в лигу шампиньонов.
    Козья кака
    Козья кака
       115 / 764
    сегодня в 22:19
    Привет, друзья! Возвращаюсь из Турниа, получив смачную вишню прям оккурат под левое яблоко пароды белый нолив и вторую вишню с яишницей!!!!!
    Очков набрать сегодня не удолось, зато ми сделали главное, чему нас учит шаолинськипй шаман, перевлодели турниу!!!!
    55 проецнтов владения мячом, это как наш рейтинг уефА!!!!! В матчах с Хапоэеклм Спартой Рубинам и Мальмя сделаем рывок и толчок и закидаем батончиками своих канкурентов!!!!
    Трепепщи Янг Бойз Загреб Лудогорец Легия!!!!!!!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил УрсХох
       7 / 764
    сегодня в 22:17
    А где камелот,Насименто,где дно Нерадзурри,где это всё?
    Они писали, что интер должен легко брать три очка.
    Я им напророчил, что они не слезут с толчка. Видимо так и произошло)
    nedved10
    nedved10 ответил УрсХох
       302 / 764
    сегодня в 22:16
    А где камелот,Насименто,где дно Нерадзурри,где это всё?
    осенью появятся к началу нового сезона)))
    УрсХох
    УрсХох
       81 / 764
    сегодня в 22:15
    А где камелот,Насименто,где дно Нерадзурри,где это всё?
    Великий Князь
    Великий Князь ответил УрсХох
       7 / 764
    сегодня в 22:11
    Маротта - наш человек в Интере. Часть дьявольского плана Аньелли))))
    Была у меня такая версия. И после трансферных целей мердосов я понял, что это очень даже вероятно))
    УрсХох
    УрсХох ответил Великий Князь
       81 / 764
    сегодня в 22:10
    Думали Маротта им поможет. Аха-ха) А оказывается Юве не при делах)
    Маротта - наш человек в Интере.
    Часть дьявольского плана Аньелли))))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juvenale
       7 / 764
    сегодня в 22:09
    надеюсь этого дрма не будет в 4ке
    Мало вероятно. У них ещё много юаней)
    Вся надёжа на Рому и Милан, но они буксуют)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил УрсХох
       7 / 764
    сегодня в 22:09
    Ага))))) Вечерком в предвкушении вишенки на торте)))))
    На меломан заходи. Посмотрим вместе.
    juvenale
    juvenale
       37 / 764
    сегодня в 22:08
    надеюсь этого дрма не будет в 4ке
    Чемпионский Клык 7
    Чемпионский Клык 7
       544 / 764
    сегодня в 22:08
    Бык надел червя на клык. Червь немножко лопнул.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил УрсХох
       7 / 764
    сегодня в 22:08
    Он не в курсе,что работа с судьями - это привилегия Юве?
    Думали Маротта им поможет. Аха-ха)
    А оказывается Юве не при делах)
    juvenale
    juvenale
       37 / 764
    сегодня в 22:08
      УрсХох
      УрсХох ответил Великий Князь
         81 / 764
      сегодня в 22:08
      Отличный вечер)
      Ага)))))
      Вечерком в предвкушении вишенки на торте)))))
      Великий Князь
      Великий Князь
         7 / 764
      сегодня в 22:07
      На Дмытрыка все сливают. Ещё Юве на него сбрызнет и будет ему счастье)
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