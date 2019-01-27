«РБ Лейпциг» на выезде разбил «Фортуну»

В матче 19-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал разгромную выездную победу над «Фортуной».
Виктория позволила «Лейпцигу» сместить «Айнтрахт» с четвертой строчки, «Фортуна» же остается на 14-м месте.
Дюссельдорф, стадион «ЭСПРИТ Арена»
«Фортуна» - «РБ Лейпциг» 0:4 (0:3)
Голы: Поульсен 2, Конате 9, Поульсен 16, Лаймер 68
«Фортуна»: Ренсинг, Циммерманн, Айхан, Камински, Гиссельманн, Усами, Штегер, Моралес, Финк (Хеннингс 63), Раман (Дукш 46), Люкебакио (Баркок 77)
Главный тренер: Функель Фридхельм.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс, Демме (Форсберг 73), Лаймер, Забитцер (Кунья 85), Поульсен, Вернер (Огюстен 84)
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждение: Дукш 67
Судья: Хартманн Роберт.
В другом матче тура «Бавария» разгромила «Штутгарт».