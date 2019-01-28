Абхазия и Южная Осетия сыграют на Евро среди непризнанных формирований

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы среди сборных непризнанных формирований.
Сам турнир пройдет в Нагорном Карабахе (в Арцахе) в июне текущего года.
Группа A: Арцах, Лапландия, ЛНР;
Группа B: Абхазия, Ницца, Чамерия;
Группа C: Падания, ДНР, Сардиния;
Группа D: Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия.
Напомним, что сборная Абхазии ранее играла на чемпионате мира среди непризнанных стран.
образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров). Саамы имеют отчётливую национальную самоидентификацию, а также атрибуты флаг и гимн, а их права представляют выборные представительные органы культурного
самоуправления — Саамские парламенты.
образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров). Саамы имеют отчётливую национальную самоидентификацию, а также атрибуты флаг и гимн, а их права представляют выборные представительные органы культурного
самоуправления — Саамские парламенты.
Этот чемпионат проводится международной организацией ConIFA (Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций).
К УЕФА или ФИФА не имеет никакого отношения.
Этот чемпионат проводится международной организацией ConIFA (Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций).
К УЕФА или ФИФА не имеет никакого отношения.
РФС, не спи, восстанавливай нас в своих рядах срочно!!!
РФС, не спи, восстанавливай нас в своих рядах срочно!!!