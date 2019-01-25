Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны

Во Франции состоялась жеребьёвка Кубка страны. Стали известны составы пар 1/8 финала турнира. Действующий обладатель трофея «Пари Сен-Жермен» сыграет с клубом из третьей лиги Франции «Вильфраншем». Отметим, что один из матчей 1/16 финала «Антант» - «Нант» пока не был сыгран из-за пропажи нападающего Эмилиано Салы, перешедшего из «Нанта» в «Кардифф».
1/8 финала Кубка Франции
«Генгам» - «Лион»
«Бастия» - «Кан»
«Круа» - «Дижон»
«Метц» - «Орлеан»
«Вильфранш» - «Пари Сен-Жермен»
«Антант» / «Нант» - «Тулуза»
«Витре» - «Лион Дюшер»
«Ренн» - «Лилль»