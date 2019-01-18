«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.
Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом:
«Реал» - «Жирона»
«Хетафе» - «Валенсия»
«Севилья» - «Барселона»
«Эспаньол» - «Бетис»
Первые матчи этой стадии Кубка Испании пройдут с 22 по 24 января, ответные – с 29 по 31 января.
Напомним, что «Барселону» могли дисквалифицировать из Кубка Испании.
А насчёт барсы,здесь ты прав,в этом сезоне Реал слабее,но совсем недавно Реал выносил Барсу дважды за 3 дня и поверь мне эти времена рано или поздно вернутся!
А насчёт барсы,здесь ты прав,в этом сезоне Реал слабее,но совсем недавно Реал выносил Барсу дважды за 3 дня и поверь мне эти времена рано или поздно вернутся!
Посмотрив интернете сколько и кому Реал должен. А личное состояние Президента и баланс клуба это разные вещи.
Посмотрив интернете сколько и кому Реал должен. А личное состояние Президента и баланс клуба это разные вещи.
Да я и не против,Суарес сказал " То что Реал выиграл 3 лиги чемпионов подряд,очень раздражает Барселону"
Пике тоже самое говорил!
И раз уж игроки Барсы это признают то уж болельщикам 100 % можно!
Да я и не против,Суарес сказал " То что Реал выиграл 3 лиги чемпионов подряд,очень раздражает Барселону"
Пике тоже самое говорил!
И раз уж игроки Барсы это признают то уж болельщикам 100 % можно!
У Реала же кубков Испании 19 ну а лч 13,так что как я написал в предыдущем комменте,Реал больше по лиге чемпионов спец,а про кабинеты это старая песня всех болельщиков барсы,ну не по кайфу вам что Реал взял 3 лч подряд!
У Реала же кубков Испании 19 ну а лч 13,так что как я написал в предыдущем комменте,Реал больше по лиге чемпионов спец,а про кабинеты это старая песня всех болельщиков барсы,ну не по кайфу вам что Реал взял 3 лч подряд!
Реал больше по лиге чемпионов специалист!
Реал больше по лиге чемпионов специалист!
Остальные команды все слабее Барсы.
Севилья идеальный соперник для Барсы, они играют очень открыто а это то что нужно Барсе.
Халва опять потратилась на жеребьевку чтоьы не попасть на Барсу на Жирона очень даже может наказать их за подлость)
Остальные команды все слабее Барсы.
Севилья идеальный соперник для Барсы, они играют очень открыто а это то что нужно Барсе.
Халва опять потратилась на жеребьевку чтоьы не попасть на Барсу на Жирона очень даже может наказать их за подлость)