«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 72’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании

18 января 2019, 19:39

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: 

«Реал» - «Жирона»
«Хетафе» - «Валенсия»
«Севилья» - «Барселона»
«Эспаньол» - «Бетис»

Первые матчи этой стадии Кубка Испании пройдут с 22 по 24 января, ответные – с 29 по 31 января.

Напомним, что «Барселону» могли дисквалифицировать из Кубка Испании.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   167 / 808
19 января в 20:43
То что ошибаются вратари соперников это их проблемы!
А насчёт барсы,здесь ты прав,в этом сезоне Реал слабее,но совсем недавно Реал выносил Барсу дважды за 3 дня и поверь мне эти времена рано или поздно вернутся!
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   171 / 808
19 января в 19:32
Мне вот интересно твоё мнение по поводу того что если раньше Перес подкупал судей то что мешает это сделать сейчас?
может, деньжат не хватает? проплатить 3 кубка лч и 2 зм роналды - не хухры-мухры.
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   171 / 808
19 января в 19:32
Ну вот об этом я и говорю,именно те 3 лч подряд вам покоя не дают,ты сам это подтвердил только что! Да я и не против,Суарес сказал " То что Реал выиграл 3 лиги чемпионов подряд,очень раздражает Барселону" Пике тоже самое говорил! И раз уж игроки Барсы это признают то уж болельщикам 100 % можно!
меня раздражает, каким путем он выиграл. это картонки, а не кубки, когда вратари соперника позволяют себе ошибки уровня пфл в финале, да и в полуфинале. самому-то не стремно такой ерундой гордиться?) 3-ый чемпион лч, а барсу укатать не могут в испании, парадокс)
eleven LC
eleven LC ответил la_masia
   167 / 808
19 января в 19:07
Ну вопервых я вообще не пью,а про долги Реала я вкурсе,кстати Барса должна не меньше,а может и больше учитывая стомиллионные трансферы!
la_masia
la_masia ответил eleven LC
   33 / 808
19 января в 18:34
С чего ты решил что я привык к кредитам? По моему тут футбол обсуждают а не мою жизнь. Видимо ты неадекват, все извилины пропил...
Посмотрив интернете сколько и кому Реал должен. А личное состояние Президента и баланс клуба это разные вещи.
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   167 / 808
19 января в 17:45
Ну вот об этом я и говорю,именно те 3 лч подряд вам покоя не дают,ты сам это подтвердил только что!
Да я и не против,Суарес сказал " То что Реал выиграл 3 лиги чемпионов подряд,очень раздражает Барселону"
Пике тоже самое говорил!
И раз уж игроки Барсы это признают то уж болельщикам 100 % можно!
eleven LC
eleven LC ответил la_masia
   167 / 808
19 января в 17:15
Я сомневаюсь что мужик у которого состояние 2,5 миллиарда евро берёт кредиты,и если ты к ним так привык то плати дальше!
la_masia
la_masia ответил eleven LC
   33 / 808
19 января в 16:17
Кредиты гасит.
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   167 / 808
19 января в 15:29
Мне вот интересно твоё мнение по поводу того что если раньше Перес подкупал судей то что мешает это сделать сейчас?
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   171 / 808
19 января в 14:08
Я и назвал всё по делу,у барсы аж 30 кубков Испании,а кубков лч 5! У Реала же кубков Испании 19 ну а лч 13,так что как я написал в предыдущем комменте,Реал больше по лиге чемпионов спец,а про кабинеты это старая песня всех болельщиков барсы,ну не по кайфу вам что Реал взял 3 лч подряд!
теперь бедолагам туго придется с варом и без регулярных заносов в кабинет уефа, что мы сейчас и наблюдаем) остается надеяться, что соперники в финалах и полуфиналах будут включать уровень пфл и отбивать мячи в свои ворота, как в том году)
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   171 / 808
19 января в 14:06
Я и назвал всё по делу,у барсы аж 30 кубков Испании,а кубков лч 5! У Реала же кубков Испании 19 ну а лч 13,так что как я написал в предыдущем комменте,Реал больше по лиге чемпионов спец,а про кабинеты это старая песня всех болельщиков барсы,ну не по кайфу вам что Реал взял 3 лч подряд!
для всего мира реал стал кабинетом, причем тут в кайф или не в кайф) и только болельщики реала надевают розовые очки во время просмотра матчей своего любимого кабинета) кроме 2014 года ни одного чистого кубка за последние годы.
Верг
Верг
   337 / 808
19 января в 12:54
У жироны играет второй бомбардир чемпионата, они могут накидать голов, но и сами пропускают немало
dok66
dok66
   223 / 808
19 января в 11:01
И Реалу и Барсе расслабляться нельзя
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   167 / 808
19 января в 10:34
Я и назвал всё по делу,у барсы аж 30 кубков Испании,а кубков лч 5!
У Реала же кубков Испании 19 ну а лч 13,так что как я написал в предыдущем комменте,Реал больше по лиге чемпионов спец,а про кабинеты это старая песня всех болельщиков барсы,ну не по кайфу вам что Реал взял 3 лч подряд!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 января в 09:19
Жирона укатает маргариновых.
beefs
beefs
   201 / 808
19 января в 08:57
Севилья - Барселона отличный матч
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
19 января в 06:52
Беспредельщики из Каталонии должны были с позором выдворены из кубка за умышленное и сознательное нарушение регламента! Стыд и срам!
alex lebedev
alex lebedev
   171 / 808
19 января в 04:15
рус фан, в кабинетах отмазанную? по правилам отмазанную, учи матчасть. в каком ты там финале хочешь барсу укатать после 5-1?) умерь свои фантазии)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   53 / 808
19 января в 03:22
Получилось два каталонско-андалусийских противостояния
рус фан
рус фан ответил вoлгoдoн
   159 / 808
19 января в 03:18
солярку через день бадяжат,очень сомневаюсь.. Реалу поможет только кабинет и ничего больше.Осознанной игрой там и не пахнет. __________________ 2 варианта у черкизона либо глубокий честный кризис,что невыгодно глорью со всего мира,либо кабинетные интриги,как при сбежавшем алжирском физруке
Жирона падет в этом мало сомнений, да я был бы в принципе не против что бы каталонская команда прошла севильцев, всегда хочется увидеть как именно Реал! наказывает в финалах турниров вашу (кстати в кабинетах недавно отмазанную от дисквы) команду.
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   171 / 808
19 января в 03:12
Кубок Испании это определённо турнир Барселоны,так что здесь фаворит известен! Реал больше по лиге чемпионов специалист!
реал больше по кабинетным кубкам специалист, называй вещи своими именами
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
19 января в 02:32
    feris1
    feris1
       81 / 808
    19 января в 01:43
      NOVA
      NOVA
         268 / 808
      19 января в 01:28
      удачи Реалу!!! все таки жирона самих матрасов прошла!! ну а барсе как обычно везет сначала в гостях играть!!
      eleven LC
      eleven LC
         167 / 808
      19 января в 01:15
      Кубок Испании это определённо турнир Барселоны,так что здесь фаворит известен!
      Реал больше по лиге чемпионов специалист!
      Игорь Погорелов
      Игорь Погорелов
         137 / 808
      18 января в 23:51
      сeвилье подфартило
      Left Boy
      Left Boy
         408 / 808
      18 января в 22:53
      Ответный и, как правило, решающий матч барса играет дома, реал - в гостях. Пишут "перес купил жребу". Фейспалм, пацаны
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         20 / 808
      18 января в 22:50
      Пары довольно таки интересные, но Перес себе полегче "наколдовал".
      BARCELONA-BEST
      BARCELONA-BEST
         129 / 808
      18 января в 22:34
      Рад что Атлетико вылетел.
      Остальные команды все слабее Барсы.
      Севилья идеальный соперник для Барсы, они играют очень открыто а это то что нужно Барсе.
      Халва опять потратилась на жеребьевку чтоьы не попасть на Барсу на Жирона очень даже может наказать их за подлость)
      STVA 1
      STVA 1 ответил kotmyshka
         105 / 808
      18 января в 22:28
      И Жирона и Севилья - крепкие орешки...
      Реал может и не пройти.
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