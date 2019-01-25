Итоги жеребьёвки Кубка Америки-2019

Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Помимо 10 южноамериканских команд, в соревновании также примут участие сборные Японии и Катара.
|Группа А
|Группа В
|Группа C
|Бразилия
|Аргентина
|Уругвай
|Перу
|Колумбия
|Чили
|Венесуэла
|Парагвай
|Япония
|Боливия
|Катар
|Эквадор
С 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам с паузой в четыре года.
1. В южной Америке 10 сборных и сделать три группы по 4 команды не получится.
2. Япония и раньше играла на кубке Америки (в 1999 году вместе с Мексикой).
3. Катар страна хозяйка следующего ЧМ. Наверняка поэтому, кроме того в сборной Катара играют латиноамериканцы натурализованные, а также кениец, алжирец и японец)
4. Более разумным было бы пригласить Португалию и Испанию. Христофор Колумб открывший этот материк был португальцем и вся Бразилия говорит на языке Роналду. Остальная частьжной Америки говорит на языке конкистадоров (испанцев).
5. Ещё лучше было бы, если б две худшие команды по итогам отбора к ЧМ от Южной Америки не допускались к Кубку Америки
1. В южной Америке 10 сборных и сделать три группы по 4 команды не получится.
2. Япония и раньше играла на кубке Америки (в 1999 году вместе с Мексикой).
3. Катар страна хозяйка следующего ЧМ. Наверняка поэтому, кроме того в сборной Катара играют латиноамериканцы натурализованные, а также кениец, алжирец и японец)
4. Более разумным было бы пригласить Португалию и Испанию. Христофор Колумб открывший этот материк был португальцем и вся Бразилия говорит на языке Роналду. Остальная частьжной Америки говорит на языке конкистадоров (испанцев).
5. Ещё лучше было бы, если б две худшие команды по итогам отбора к ЧМ от Южной Америки не допускались к Кубку Америки
Так пригласили бы на турнир Францию или Голландию или Бельгию было бы зрелещнее и интереснее, но походу очко у КОМЕНБОЛа задрожало, что европейцы раком нагнут сборные ее конфедерации
Так пригласили бы на турнир Францию или Голландию или Бельгию было бы зрелещнее и интереснее, но походу очко у КОМЕНБОЛа задрожало, что европейцы раком нагнут сборные ее конфедерации
С 1993 года в турнире также участвуют 2 приглашённые сборные.
С 1993 года в турнире также участвуют 2 приглашённые сборные.