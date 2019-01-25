Итоги жеребьёвки Кубка Америки-2019

25 января 2019, 02:32

Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Помимо 10 южноамериканских команд, в соревновании также примут участие сборные Японии и Катара.

Группа А Группа В Группа C Бразилия Аргентина Уругвай Перу Колумбия Чили Венесуэла Парагвай Япония Боливия Катар Эквадор

С 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам с паузой в четыре года.