Итоги жеребьёвки Кубка Америки-2019

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 76’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 69’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
ГлавнаяНовости

Итоги жеребьёвки Кубка Америки-2019

25 января 2019, 02:32

Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Помимо 10 южноамериканских команд, в соревновании также примут участие сборные Японии и Катара. 

 
Группа А Группа В Группа C
Бразилия Аргентина Уругвай
Перу Колумбия Чили
Венесуэла Парагвай Япония
Боливия Катар Эквадор

С 2020 года Кубок Америки будет проходить по чётным годам с паузой в четыре года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии
28 января Комментарии42
Абхазия и Южная Осетия сыграют на Евро среди непризнанных формирований
28 января Комментарии29
Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ сыграет с клубом из третьей лиги страны
25 января Комментарии1
«Барселона» и «Реал» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
18 января Комментарии76
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка французской лиги
11 января Комментарии4
«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 4 раунде Кубка Англии
08 января Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тимур Меджидов
Тимур Меджидов ответил шацк
26 января в 07:25
А почему нет команд из Сев.Америки?
раньше вызывали Мексику ну остальные не потянут конечно из северной Америки.
Тимур Меджидов
Тимур Меджидов ответил XL-965
26 января в 07:24
А что тут забыли Катар и Япония???? Так пригласили бы на турнир Францию или Голландию или Бельгию было бы зрелещнее и интереснее, но походу очко у КОМЕНБОЛа задрожало, что европейцы раком нагнут сборные ее конфедерации
ой ой, не думай так!
nick86
nick86 ответил XL-965
   370 / 808
25 января в 20:51
Европейские сборные в июне играют отбор на Евро. А Голландия - в плейофф Лиги наций. Им не до турнира в Южной Америке. Не будет времени для нормальной подготовки к турниру,поэтому им нет смысла ехать.
kind pennywise
kind pennywise
25 января в 19:30
    XL-965
    XL-965
       508 / 808
    25 января в 17:45
    А что тут забыли Катар и Япония????
    Так пригласили бы на турнир Францию или Голландию или Бельгию было бы зрелещнее и интереснее, но походу очко у КОМЕНБОЛа задрожало, что европейцы раком нагнут сборные ее конфедерации
    loko7
    loko7
       522 / 808
    25 января в 15:21
    Группа А выглядит слабее остальных.
    kotmyshka
    kotmyshka
       139 / 808
    25 января в 15:11
    Интересные группы
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       327 / 808
    25 января в 15:05
    Странный Кубок.
    Die Roten
    Die Roten
       470 / 808
    25 января в 14:58
    А вдруг Япония выиграет? Вот будет позор для южно американцев)))
    Знатог
    Знатог
       423 / 808
    25 января в 13:54
    Японцев перепутали с южноамериканцами. такие же черномазые.
    Samuelsen
    Samuelsen
    25 января в 13:18
    Очень странно с Японией и Катаром. Но зато для них - два официальных международных турнира за один год! Зимой на Кубке Азии в четвертьфинале уже, а уже летом Кубок в Америке! Кто еще так может?)
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       17 / 808
    25 января в 12:24
    В Кубке Америки участвуют 10 стран КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.
    С 1993 года в турнире также участвуют 2 приглашённые сборные.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       21 / 808
    25 января в 12:21
    Группа смерти- С ;)
    ОПС
    ОПС
       134 / 808
    25 января в 11:19
    Где Америка и где Катар, Япония? Получается переделанная география. А Россию пригласить слабо? Боятся, видать, нашей силушки футбольной.
    CSKA2012
    CSKA2012
       174 / 808
    25 января в 10:55
    Как Японцы и Катар прошли на кубок Америки?)))
    нечитайло
    нечитайло
       475 / 808
    25 января в 10:21
    Группа С интереснее всех
    LOpp
    LOpp
       5 / 808
    25 января в 10:13
    ровные группы
    nick86
    nick86 ответил Left Boy
       370 / 808
    25 января в 10:12
    Мексика и США сами не приехали. У них в то же время свой турнир.
    Left Boy
    Left Boy
       389 / 808
    25 января в 10:10
    убрали крепких США и Мексику, чтобы моська мог набить статку на всяких Катарах. уже предвкушаю крики глоров о том, что Катар сильнее какой-нибудь польши
    Sergey Z
    Sergey Z
       109 / 808
    25 января в 10:01
    Нормальная жеребьёвка!
    nick86
    nick86 ответил шацк
       370 / 808
    25 января в 09:57
    Потому что в это же время проводится Golden Cup в Северной и Центральной Америке. Обычно даты турниров расходились. Хотя Мексика в последнее время уже стала молодежку отправлять на кубок Америки из-за двух турниров в одно лето. Для них свой региональный турнир важнее.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
       285 / 808
    25 января в 09:53
    Будет забавно, если Кубок выиграет Япония. Ввиду нелучшей игры Аргентины и Бразилии это вполне возможно.
    шацк
    шацк
       637 / 808
    25 января в 09:16
    А почему нет команд из Сев.Америки?
    Bayern Best
    Bayern Best
       89 / 808
    25 января в 09:13
    С детства за Катар.
    борька
    борька
       151 / 808
    25 января в 08:59
    Россия возьмет кубок,в финале сыграет с Папуа
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       67 / 808
    25 января в 08:54
    Уругвай возьмет этот кубок
    Большой Карай
    Большой Карай
       412 / 808
    25 января в 08:33
    Хороший жребий.
    ошалевший
    ошалевший ответил XL-965
       369 / 808
    25 января в 08:26
    Пусть этот трофей выиграет сб. Аргентины, возьмёт реванш за ЧМ 2014
    ну ты сравнил турниры) а реванш то у кого? у немцев
    barcamilan
    barcamilan
       347 / 808
    25 января в 08:08
    а почему япония и катар?
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       63 / 808
    25 января в 07:37
    За Уругвай!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100