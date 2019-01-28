Смолов: «Кокорин и Мамаев сами виноваты и должны понести наказание»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался по ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые в данный момент находятся в СИЗО и обвиняются в двух драках в центре Москвы.
Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, наказание было бы другим. Ребята попались в одно время и показали: с власть имущими шутки плохи.
Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Верю: если бы я находился с ними, этого бы не произошло.
Мамая Краснодар ясное дело метлой погонет,а вот интересно как поступит проект с коко?
Мамая Краснодар ясное дело метлой погонет,а вот интересно как поступит проект с коко?
Давайте уж для профилактики с детских садиков, начнём детей на 10 суток сажать.
А тех кто спиртное в магазинах и питейных заведениях покупает, помимо паспорта ещё и справку имели, что в качестве профилактики отсидели 10 суток.
Зачем вы всё до абсурда доводите?
Совет, начни с себя! А то до совершения, чего то, все белые и пушистые!
Давайте уж для профилактики с детских садиков, начнём детей на 10 суток сажать.
А тех кто спиртное в магазинах и питейных заведениях покупает, помимо паспорта ещё и справку имели, что в качестве профилактики отсидели 10 суток.
Зачем вы всё до абсурда доводите?
Совет, начни с себя! А то до совершения, чего то, все белые и пушистые!
И почему именно они вынесены в названии ветки - непонятно...
Точнее понятно...и вопрос - для чего ????..))
С таким же успехом ветка могла называться :
Смолов : "Не нужно устраивать публичную порку"......
И почему именно они вынесены в названии ветки - непонятно...
Точнее понятно...и вопрос - для чего ????..))
С таким же успехом ветка могла называться :
Смолов : "Не нужно устраивать публичную порку"......