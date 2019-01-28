Смолов: «Кокорин и Мамаев сами виноваты и должны понести наказание»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался по ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые в данный момент находятся в СИЗО и обвиняются в двух драках в центре Москвы.

Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, наказание было бы другим. Ребята попались в одно время и показали: с власть имущими шутки плохи.

Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Верю: если бы я находился с ними, этого бы не произошло.