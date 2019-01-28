Смолов: «Кокорин и Мамаев сами виноваты и должны понести наказание»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Смолов: «Кокорин и Мамаев сами виноваты и должны понести наказание»

сегодня, 12:48

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался по ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые в данный момент находятся в СИЗО и обвиняются в двух драках в центре Москвы.

Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, наказание было бы другим. Ребята попались в одно время и показали: с власть имущими шутки плохи.

Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Верю: если бы я находился с ними, этого бы не произошло.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   67 / 778
сегодня в 14:02
Высказался нормально Фёдор. Но заголовок афтар выбрал неадекватный...
WAARLOT
WAARLOT
   522 / 778
сегодня в 13:56
посадить этого мутанта ,пусть потом покукарекает
yasukuni
yasukuni ответил drug01
   229 / 778
сегодня в 13:52
Смолов сам такой!
Совершенно верно. Точно такой же обожравшийся 11 и паразит, рехнувшийся от дармового бабла.
korn3512
korn3512 ответил FILL3286
   42 / 778
сегодня в 13:45
Отлюбят за все эти месяцы. Если понадобится, Паредаса вызовут из Франции
Old16
Old16
   713 / 778
сегодня в 13:40
Федор - перебей пенальти хорватам, потом базарь
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   261 / 778
сегодня в 13:39
Сидел бы вместе сейчас с ними,такой же хулиган, нет чести и достоинства у молодого поколения спортсменов,одни бандиты, хулиганы и преступники в России
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
   464 / 778
сегодня в 13:33
Федя собирался присоединиться, но бмв подвел, разбился, не успел к пацанам
League1
League1 ответил Jeck Denielse
   321 / 778
сегодня в 13:33
Первые два предложения - полная противоположность остальному тексту.... И почему именно они вынесены в названии ветки - непонятно... Точнее понятно...и вопрос - для чего ????..)) С таким же успехом ветка могла называться : Смолов : "Не нужно устраивать публичную порку"......
Этот заголовок точнее бы отражал мысль Смолова.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:32
е5 он гнильё
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   49 / 778
сегодня в 13:30
Губошлеп Промес жене своей с ноги заряжал и ничего.
grazie100
grazie100
   253 / 778
сегодня в 13:30
А вот мы тобой гордиться не можем Смолов. Надо было забивать пенельти на ЧМ.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 778
сегодня в 13:28
В феврале может выпустят. А может и нет.
grazie100
grazie100
   253 / 778
сегодня в 13:28
Смолов ,,молодец", а разве они не понесли наказние?? Лучше бы училмя бить по влрота, из-за него мы проиграли на ЧМ.
FILL3286
FILL3286
   28 / 778
сегодня в 13:28
Пора выпускать братву уже реально!!
Мамая Краснодар ясное дело метлой погонет,а вот интересно как поступит проект с коко?
Морозовский
Морозовский
   32 / 778
сегодня в 13:23
Федул, а ты давай к ним! Отсидишь заодно за свой пендаль на ЧМ! И получше там, РЕБЯТАМ, растолкуешь, чем вы, ИМУЩИЕ, отличаетесь от ВЛАСТЬ ИМУЩИХ!!!
STVA 1
STVA 1
   153 / 778
сегодня в 13:20
Если бы Федя был с ними , то они просто нажрались бы!Наверное это он хотел сказать.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Miaf
   22 / 778
сегодня в 13:16
Озерито атакует.))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   157 / 778
сегодня в 13:14
Сразу видно,что вы жили в одной комнате,много чего вас объединяет.Был бы ты в этот день с ними,то и сидели бы сейчас вместе.
Miaf
Miaf
   95 / 778
сегодня в 13:13
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответил дэн котовский
       18 / 778
    сегодня в 13:13
    Это он от обиды разговорился, что его собой бухать не позвали) А на самом деле он такой же мажор, и в их компании ему самое место, чисто для профилактики дней на 10
    Ты сам то понял, что написал?
    Давайте уж для профилактики с детских садиков, начнём детей на 10 суток сажать.
    А тех кто спиртное в магазинах и питейных заведениях покупает, помимо паспорта ещё и справку имели, что в качестве профилактики отсидели 10 суток.
    Зачем вы всё до абсурда доводите?
    Совет, начни с себя! А то до совершения, чего то, все белые и пушистые!
    ОПС
    ОПС
       155 / 778
    сегодня в 13:08
    А кто даст гарантию, что если бы находился тогда с ними, то сейчас бы не находился там же где они?
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       97 / 778
    сегодня в 13:07
    Тебя за не забитый пенальти на ЧМ надо было на 15 суток посадить для профилактики))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       286 / 778
    сегодня в 13:06
    Странный опрос пользователей по поводу наказания Мамаева и Кокорина. Почему не включена такая мера, как условное наказание с испытательным сроком? Для них она была бы оптимальной.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       29 / 778
    сегодня в 13:04
    Первые два предложения - полная противоположность остальному тексту....
    И почему именно они вынесены в названии ветки - непонятно...
    Точнее понятно...и вопрос - для чего ????..))

    С таким же успехом ветка могла называться :
    Смолов : "Не нужно устраивать публичную порку"......
    dalex83
    dalex83
       371 / 778
    сегодня в 13:02
    Тюремный срок исправит их
    дэн котовский
    дэн котовский
       528 / 778
    сегодня в 13:00
    Это он от обиды разговорился, что его собой бухать не позвали) А на самом деле он такой же мажор, и в их компании ему самое место, чисто для профилактики дней на 10
    drug01
    drug01
       79 / 778
    сегодня в 12:55
    Смолов сам такой!
    Роналду - король Фарер и Андорр
    Роналду - король Фарер и Андорр ответил LOpp
       22 / 778
    сегодня в 12:52
    Хоть кто-то не побоялся киллеров Гинера.)))))
    cska plus
    cska plus
       14 / 778
    сегодня в 12:51
    Как будто у Феди другой менталитет, тактй же только не попадался так громко а в остальном он прав.
    LOpp
    LOpp
       9 / 778
    сегодня в 12:49
    ну хоть кто то адекватно высказался.
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