Кобелев: «Без Паредеса связующего в „Зените“ на сегодняшний день нет»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Леандро Паредеса, который уходит в ПСЖ .

Паредес - основной футболист «Зенита» нынешнего сезона. Мне пока непонятно, в каком состоянии находится Кристиан Нобоа, который не выступал полгода. Это важный момент. Сейчас мы видим, что в центральной зоне у команды нет игрока, который направлял бы атаки, задавал темп и так далее. Без Паредеса связующего в «Зените» на сегодняшний день нет. Подчеркиваю – на сегодняшний день.

Если Нобоа вернется на тот уровень, который был до травмы, то он сможет решить эту проблему. Я всегда говорил, что Нобоа ничем не уступает Паредесу, а, может, даже превосходит аргентинца в каких-то моментах. Но ему нужно какое-то время, чтобы обрести игровой ритм.