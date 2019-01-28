Силкин: «Итоги подготовки „Зенит“ покажет в середине февраля»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал выступление «Зенита» на товарищеском турнире в Катаре.

«Зенит» проиграл «Локомотиву» (1:3) и «Спартаку» (0:3).

Сейчас не стоит искать причины плохой игры. Знаете, в советские времена даже была примета. Тот, кто побеждал во всех играх на сборах, в итоге боролся за выживание в чемпионате. Сейчас результат не ставится во главу угла. Итоги подготовки «Зенит» покажет в середине февраля, вот тогда и можно будет делать какие-то выводы.