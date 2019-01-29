Игонин: «Семак - наш тренер, а титулованные иностранцы пусть едут обратно»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поддержал главного тренера команды Сергея Семака, которого в последнее время критикуют из-за не самых лучших результатов «сине-бело-голубых».

По-прежнему бытует мнение, что Семак не соответствует уровню «Зенита». Но, позвольте, у нас были Луческу, Манчини – тренеры с регалиями и серьезным европейским опытом. И чего они добились? Давайте проведем аналогию с футболистами. Найдите в питерских дворах талантливого мальчишку и доведите его до уровня «Зенита» и сборной России, как лучшего бомбардира отечественного футбола Александра Кержакова. Альтернатива – купить за огромные деньги иностранца, посмотреть на него пару лет, как на заморскую диковину, выгодно перепродать и забыть.

Так же и с тренером. Да, Семаку сейчас чрезвычайно сложно, но если он решит поставленные задачи, мы получим своего, доморощенного специалиста на долгие, долгие годы. Это наш тренер. Титулованные иностранцы? Да пусть они едут обратно!