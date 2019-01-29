Игонин: «Семак - наш тренер, а титулованные иностранцы пусть едут обратно»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поддержал главного тренера команды Сергея Семака, которого в последнее время критикуют из-за не самых лучших результатов «сине-бело-голубых».
По-прежнему бытует мнение, что Семак не соответствует уровню «Зенита». Но, позвольте, у нас были Луческу, Манчини – тренеры с регалиями и серьезным европейским опытом. И чего они добились? Давайте проведем аналогию с футболистами. Найдите в питерских дворах талантливого мальчишку и доведите его до уровня «Зенита» и сборной России, как лучшего бомбардира отечественного футбола Александра Кержакова. Альтернатива – купить за огромные деньги иностранца, посмотреть на него пару лет, как на заморскую диковину, выгодно перепродать и забыть.
Так же и с тренером. Да, Семаку сейчас чрезвычайно сложно, но если он решит поставленные задачи, мы получим своего, доморощенного специалиста на долгие, долгие годы. Это наш тренер. Титулованные иностранцы? Да пусть они едут обратно!
Сергею Семаку желаю успеха в тренерской работе и выжить в Зените, что будет очень не просто, там летят головы и именитых специалистов с европейским именем.
Сергею Семаку желаю успеха в тренерской работе и выжить в Зените, что будет очень не просто, там летят головы и именитых специалистов с европейским именем.
Будет из Богдановича толковый тренер!!!
Просто нужно немного времени.
Будет из Богдановича толковый тренер!!!
Просто нужно немного времени.
талантливых, питерских мальчишек легче искать в Ростовах и Рубинах за бюджетные деньги.
талантливых, питерских мальчишек легче искать в Ростовах и Рубинах за бюджетные деньги.