Игонин: «Семак - наш тренер, а титулованные иностранцы пусть едут обратно»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 75’ Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1:1 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Игонин: «Семак - наш тренер, а титулованные иностранцы пусть едут обратно»

сегодня, 11:49

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поддержал главного тренера команды Сергея Семака, которого в последнее время критикуют из-за не самых лучших результатов «сине-бело-голубых».

По-прежнему бытует мнение, что Семак не соответствует уровню «Зенита». Но, позвольте, у нас были Луческу, Манчини – тренеры с регалиями и серьезным европейским опытом. И чего они добились? Давайте проведем аналогию с футболистами. Найдите в питерских дворах талантливого мальчишку и доведите его до уровня «Зенита» и сборной России, как лучшего бомбардира отечественного футбола Александра Кержакова. Альтернатива – купить за огромные деньги иностранца, посмотреть на него пару лет, как на заморскую диковину, выгодно перепродать и забыть.

Так же и с тренером. Да, Семаку сейчас чрезвычайно сложно, но если он решит поставленные задачи, мы получим своего, доморощенного специалиста на долгие, долгие годы. Это наш тренер. Титулованные иностранцы? Да пусть они едут обратно!

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Все комментарии
311
311
   100 / 788
сегодня в 13:21
Семаку надо быть жестче!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 788
сегодня в 13:18
В Зените и в Тарасовке самое нетерпеливое руководство. Так что Богданыч и до лета может не продержаться.
la_masia
la_masia ответил Ruslik1982
   48 / 788
сегодня в 13:08
ага, конечно, не за бабла. попробуй прокорми 8 спиногрызов, или сколько там у него
Ну я же написал что не только из-за бабок) Бесплатно никто не работает.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   197 / 788
сегодня в 12:54
С такими возможностями если будут ниже 2-го места, то прощай. И не важно иностранец или нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
   529 / 788
сегодня в 12:53
Если купить, посмотреть пару лет и ВЫГОДНО перепродать - это нормальная практика (см. Порту, Бенфика). А у нас в основном купить/попилить бабки, посадить на лавку/отдать в аренду, отпустить бесплатно/оправдаться разгрузкой зарплатной ведомости.
Т34
Т34
   3 / 788
сегодня в 12:52
Вот, что делает победа животворящая, хоть и в товарняке. Только начались разговоры лазурных о том, что не тянет Семак на главного тренера Зенита и вот он глоток живой воды: "Семак - наш тренер". Надо дождаться официальных матчей, чтобы делать какие-то выводы, а не махать шашками, так же как и не лить елей после победы в товарняке.
Сергею Семаку желаю успеха в тренерской работе и выжить в Зените, что будет очень не просто, там летят головы и именитых специалистов с европейским именем.
SHMEL
SHMEL
   50 / 788
сегодня в 12:51
Очень уважаю Сергея Богдановича,но как игрока,как тренер он слабоват.
beefs
beefs
   247 / 788
сегодня в 12:26
Правильно, а то скоро своих тренеров не будет, иностранцы едут за баблом...
andreika20133
andreika20133 ответил Морозовский
   365 / 788
сегодня в 12:18
Игонин спит и видит себя в лазурятнике! Семак - наш физрук дворцовый на долгие годы!
Гадость исторгаешь как обычно от скудоумия или просто обидно что вам пятёрку отгрузили??????
LOpp
LOpp ответил Знатог
   5 / 788
сегодня в 12:18
Из Богданыча выйдет толк! Или уже вышел....?
толк вышел, физрук остался.
Знатог
Знатог
   295 / 788
сегодня в 12:14
Из Богданыча выйдет толк! Или уже вышел....?
Vladimir808
Vladimir808
   307 / 788
сегодня в 12:05
Я согласен с Игониным.
Будет из Богдановича толковый тренер!!!
Просто нужно немного времени.
kolpankolpan
kolpankolpan
   213 / 788
сегодня в 12:04
Дело в том что детские тренеры не работают на футбол.Они работают на себя.Это совершенно отдельная статья бизнеса или добычи средств.И мальчик бедный и талантливый всегда получит пинка, против богатенького папы с сыночком.Способных но бедных не берут никуда.
Lewa2708
Lewa2708
   101 / 788
сегодня в 12:02
Согласен, есть такие, кто в свое время выстрелил в какой-то год, но дальше, ничего из себя не представляли
Морозовский
Морозовский
   34 / 788
сегодня в 11:58
Игонин спит и видит себя в лазурятнике! Семак - наш физрук дворцовый на долгие годы!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил la_masia
   123 / 788
сегодня в 11:55
С этим можно согласиться, Семак в клубе не только чтобы бабки срубить с газовой трубы.
ага, конечно, не за бабла. попробуй прокорми 8 спиногрызов, или сколько там у него
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна ответил LOpp
   325 / 788
сегодня в 11:53
А можно просто потрясти пальму, как в тарасовке.
la_masia
la_masia
   48 / 788
сегодня в 11:53
С этим можно согласиться, Семак в клубе не только чтобы бабки срубить с газовой трубы.
LOpp
LOpp
   5 / 788
сегодня в 11:53
Найдите в питерских дворах талантливого мальчишку и доведите его до уровня «Зенита» и сборной России...


талантливых, питерских мальчишек легче искать в Ростовах и Рубинах за бюджетные деньги.
161регион
161регион
   51 / 788
сегодня в 11:53
Кто такой игонин???
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