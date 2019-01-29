Агент: «В России Паредес полностью себя не раскрыл»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ .

У «Зенита» есть и покупки, которые можно считать за выкинутые деньги. А есть Паредес, которого еще Константин Сарсания приглашал, и видно было, что это игрок серьезного уровня. Но я считаю, что в России он полностью себя не раскрыл, в отличие от Халка и Витселя. Серьезные клубы, как ПСЖ , смотрят не по одной игре, а отслеживают год, полтора, и вплоть до мелочей: какой он в быту, какой он с той или другой стороны, и так далее. Это не так, что сумбурно его взяли и все. Деньги серьезные. А «Зениту» для необходимого fair-play Паредес значительно разгрузил ситуацию. Возьмут кого-то вместо него. Трансферное окно у нас закрывается 23 февраля, времени у них вагон и маленькая тележка. Сейчас к ним едет Акунья, например. Чтобы кого-то купить, надо кого-то продать и fair-play не нарушить. Появились свободные деньги, сумма под 50 миллионов, а на эти деньги можно приобрести 3-4 хороших игрока.

Да, «Зенит» продал Паредеса за большие деньги, но я могу набрать два десятка игроков, которых купили, не продали, и они вообще никак не проявили себя. Вообще, самые сильные по бразильцам и аргентинцам — это «Шахтер», потому что они берут недешевых, в пределе 10-15 миллионов, а продают, как того же Фернандиньо в «Манчестер Сити», по 40-50 миллионов. Они рискуют, но в то же время у них настолько сильная трансферная служба, что у «Шахтера» все пришедшие бразильцы уходили с повышением.