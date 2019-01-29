«Спартак» не хочет продавать Зе Луиша в «Галатасарай»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 49’  Катар 2:0  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:1 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:3 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:5 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 48’ Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 0:2 Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 57’ Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 0:2 Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 3’ Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 0:0 Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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«Спартак» не хочет продавать Зе Луиша в «Галатасарай»

сегодня, 17:12

«Галатасарай» интересуется форвардом «Спартака» Зе Луишем. Об этом заявил агент футболиста Мануэль Пирес.

«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил FILL3286
   48 / 787
сегодня в 18:06
главное второсортного арга бакланы скинули людям мячики подавать((хаха хаха хахах хахх а
Может быть! Но такие деньги Тарасне не снились )))
Себастьян Федунище торговец черным деревом пытается впарить очередное бревно за огромные для фермы деньги ))
Лакшери
Лакшери
   42 / 787
сегодня в 18:06
Зулусятину бережет , видимо на пальмах неурожай
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 787
сегодня в 18:06
Ну слава тебе,это три важнейших игрока ,каждый из которых полезнее Паредеса)))))))))
Novograd
Novograd
   552 / 787
сегодня в 18:03
ой е смешите
kotmyshka
kotmyshka
   157 / 787
сегодня в 18:02
Кто играть будет?
mangoх12
mangoх12 ответил Байкал-38.
   13 / 787
сегодня в 18:01
Приоритет на продажу игроков Спартака Китай!!! Спартачи так долго смеялись над другими, что их смех материализовался и теперь они могут спокойно смеяться над Спартаком!!! Это бумеранг ребята!!!
в китай покупают качественных игроков за большие деньги , таких в спартаке нет ..
Байкал-38.
Байкал-38.
   14 / 787
сегодня в 17:57
Приоритет на продажу игроков Спартака Китай!!!
Спартачи так долго смеялись над другими, что их смех материализовался и теперь они могут спокойно смеяться над Спартаком!!!
Это бумеранг ребята!!!
sir_Alex
sir_Alex
   28 / 787
сегодня в 17:56
Предложат устраивающую сумму ‒ продадут.
mangoх12
mangoх12
   13 / 787
сегодня в 17:50
Нельзя нарушать статус кво, черный цвет в Спартаке должен быть приоритетным!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 787
сегодня в 17:50
Когда Ростов с Гранатом, Ерохиным и Препелицэ вышел в 1/8 финала ЛЕ, а спартак с "великими" фернандой и адрианой нет)))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 787
сегодня в 17:48
Сразу вспоминается фильм:

- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 787
сегодня в 17:46
Педры, Глушаков и негры не продаются. Это дух Спартака. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   16 / 787
сегодня в 17:45
Кореспондет:
– Неужто вам не жаль расставаться с «Чёрной Ласточкой»?
Федун:
– Что такое «жаль», я не знаю… Для меня ничего заветного-то нету. Вижу выгоду – продам что угодно…
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   59 / 787
сегодня в 17:44
Если продать,кто останется?
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
   17 / 787
сегодня в 17:41
Федун, отдай паспорт зулусу, ну подари ему свободу!
в 43 отдаст как сереге и двум дубам
cska plus
cska plus
   12 / 787
сегодня в 17:35
Федун, отдай паспорт зулусу, ну подари ему свободу!
FILL3286
FILL3286
   17 / 787
сегодня в 17:33
завтра
да мне олинаково как на ваш проект так и на вашего баклажана((ахахахахахха
НЫТЬ
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   11 / 787
сегодня в 17:32
Зажал Федун своих негров :)
Завтра
Завтра
   114 / 787
сегодня в 17:31
Он стоит 7 млн. на Трансфермаркете. А тут предлагают 10.
Надо надо просить 12 + бонусы если заиграет, и сдавать! Выгоднее предложения по форварду его уровня - не будет, если Промеску продали за 20, то 12-14 за этого парня - Красная цена!
Надеяться на какого-нибудь неадеквашку из Китая, который предложит за ЭТО больше, думаю - бессмысленно! Второго "Спартака" на планете нет!)))
Расул Манаев
Расул Манаев ответил bosun
   268 / 787
сегодня в 17:28
Они бомжами питаются)))
bosun
bosun
   363 / 787
сегодня в 17:27
Спартак людоедами не разбрасывается. На них и держатся)
Завтра
Завтра ответил FILL3286
   114 / 787
сегодня в 17:24
главное второсортного арга бакланы скинули людям мячики подавать((хаха хаха хахах хахх а
"А вы не рефлексируйте, а распространяйте!" (с)
Да и зависть, знаешь ли - смертный грех. Нельзя завидовать другим, если так же - не умеешь. Надо учиться!
oFANATo
oFANATo
   52 / 787
сегодня в 17:22
А ЗЕ ЛУС УЖЕ ДОГОВОРИЛСЯ С ГАЛАТАСАРАЕМ
ВСЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ НА БОЛЬНИЧНОМ СИДЕТЬ ОТ ОБИДЫ ЧТО НЕ ПРОДАЛИ
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 787
сегодня в 17:19
"Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш."
Народный клуб спартак своих негров никому не отдаст!!!
EAGuar As
EAGuar As
   43 / 787
сегодня в 17:19
Денежки нужно побольше .
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   396 / 787
сегодня в 17:18
Тащеры.
FILL3286
FILL3286
   17 / 787
сегодня в 17:18
главное второсортного арга бакланы скинули людям мячики подавать((хаха хаха хахах хахх а
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 787
сегодня в 17:16
Просто этот лузер никому нафиг не нужен. Гыгыгы
нечитайло
нечитайло
   570 / 787
сегодня в 17:16
Нападающий нужен
Don trambon
Don trambon
   71 / 787
сегодня в 17:15
Если Зе Лушке и фернандушке притвориться мёртвыми, то возможно и удастся одному в Турцию сбежать, а другому в Китай, а так патлатого 10ю и 15ю млн не удивишь, народного ещё много.
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