«Спартак» не хочет продавать Зе Луиша в «Галатасарай»

«Галатасарай» интересуется форвардом «Спартака» Зе Луишем. Об этом заявил агент футболиста Мануэль Пирес.

«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится.