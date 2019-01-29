«Спартак» не хочет продавать Зе Луиша в «Галатасарай»

«Галатасарай» интересуется форвардом «Спартака» Зе Луишем. Об этом заявил агент футболиста Мануэль Пирес.
«Галатасарай» действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но «Спартак» не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое «Спартак» примет, но предложение «Галатасарая» им не нравится.
Себастьян Федунище торговец черным деревом пытается впарить очередное бревно за огромные для фермы деньги ))
Себастьян Федунище торговец черным деревом пытается впарить очередное бревно за огромные для фермы деньги ))
Спартачи так долго смеялись над другими, что их смех материализовался и теперь они могут спокойно смеяться над Спартаком!!!
Это бумеранг ребята!!!
Спартачи так долго смеялись над другими, что их смех материализовался и теперь они могут спокойно смеяться над Спартаком!!!
Это бумеранг ребята!!!
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
Гыгыгы
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
Гыгыгы
– Неужто вам не жаль расставаться с «Чёрной Ласточкой»?
Федун:
– Что такое «жаль», я не знаю… Для меня ничего заветного-то нету. Вижу выгоду – продам что угодно…
– Неужто вам не жаль расставаться с «Чёрной Ласточкой»?
Федун:
– Что такое «жаль», я не знаю… Для меня ничего заветного-то нету. Вижу выгоду – продам что угодно…
да мне олинаково как на ваш проект так и на вашего баклажана((ахахахахахха
НЫТЬ
да мне олинаково как на ваш проект так и на вашего баклажана((ахахахахахха
НЫТЬ
Надо надо просить 12 + бонусы если заиграет, и сдавать! Выгоднее предложения по форварду его уровня - не будет, если Промеску продали за 20, то 12-14 за этого парня - Красная цена!
Надеяться на какого-нибудь неадеквашку из Китая, который предложит за ЭТО больше, думаю - бессмысленно! Второго "Спартака" на планете нет!)))
Надо надо просить 12 + бонусы если заиграет, и сдавать! Выгоднее предложения по форварду его уровня - не будет, если Промеску продали за 20, то 12-14 за этого парня - Красная цена!
Надеяться на какого-нибудь неадеквашку из Китая, который предложит за ЭТО больше, думаю - бессмысленно! Второго "Спартака" на планете нет!)))
Да и зависть, знаешь ли - смертный грех. Нельзя завидовать другим, если так же - не умеешь. Надо учиться!
Да и зависть, знаешь ли - смертный грех. Нельзя завидовать другим, если так же - не умеешь. Надо учиться!
ВСЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ НА БОЛЬНИЧНОМ СИДЕТЬ ОТ ОБИДЫ ЧТО НЕ ПРОДАЛИ
ВСЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ НА БОЛЬНИЧНОМ СИДЕТЬ ОТ ОБИДЫ ЧТО НЕ ПРОДАЛИ
Народный клуб спартак своих негров никому не отдаст!!!
Народный клуб спартак своих негров никому не отдаст!!!