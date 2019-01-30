Сульшер: «МЮ мог и победить, но нам просто не хватило времени»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвёл итоги домашнего матча с «Бернли» в рамках 24-го тура АПЛ . К 87-й минуте манкунианцы проигрывали со счётом 0:2, но в концовке сумели вырвать ничью.

По пути на пресс-конференцию меня много раз останавливали и говорили: «Отличный боевой дух! Потрясающий камбэк!»

Конечно, я доволен ничьей, но в конце мы могли набрать и три очка, нам просто не хватило времени. Мы слишком сильно опоздали с нашей настойчивостью.

Но это всё урок для нас. Зато теперь у вас есть ответ на вопрос: «А способны ли они спасти игру, уступая в один или два мяча?» Несмотря на всё это, я доволен тем, как мы отреагировали.