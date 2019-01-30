Анчелотти: «Мы рады, что так далеко впереди от борьбы за четвёртое место»

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Милана» (0:2) и вылета из розыгрыша Кубка Италии отметил, что неаполитанцы сохраняют хорошие позиции в чемпионате и продолжают борьбу в Лиге Европы.

Сегодня «Наполи» не справился со своей задачей. После двух ранних голевых контратак «Милана» стало очень трудно перевернуть игру. Но на самом деле «Милан» не так много сделал, если не считать забитые мячи. Прямо сейчас мы недостаточно резки в физическом плане, чтобы сломить такие оборонительные редуты. Без этих двух ошибок у нас было бы больше пространства для атаки.

Кризис? Это один матч, давайте не будем раздувать из мухи слона. У нас есть и другие цели, помимо Кубка Италии. Если «Ювентус» выиграет Скудетто, это будет не потому, что мы не смогли проверить их на прочность. Это будет их заслуга.

Выход в Лигу чемпионов является целью всех больших клубов, и мы рады, что так далеко впереди от борьбы за четвёртое место. Мы также думаем и о Лиге Европы.