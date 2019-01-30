Анчелотти: «Мы рады, что так далеко впереди от борьбы за четвёртое место»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон -:- Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Анчелотти: «Мы рады, что так далеко впереди от борьбы за четвёртое место»

сегодня, 05:30
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Наставник «Наполи» Карло Анчелотти после поражения от «Милана» (0:2) и вылета из розыгрыша Кубка Италии отметил, что неаполитанцы сохраняют хорошие позиции в чемпионате и продолжают борьбу в Лиге Европы.

Сегодня «Наполи» не справился со своей задачей. После двух ранних голевых контратак «Милана» стало очень трудно перевернуть игру. Но на самом деле «Милан» не так много сделал, если не считать забитые мячи. Прямо сейчас мы недостаточно резки в физическом плане, чтобы сломить такие оборонительные редуты. Без этих двух ошибок у нас было бы больше пространства для атаки.

Кризис? Это один матч, давайте не будем раздувать из мухи слона. У нас есть и другие цели, помимо Кубка Италии. Если «Ювентус» выиграет Скудетто, это будет не потому, что мы не смогли проверить их на прочность. Это будет их заслуга.

Выход в Лигу чемпионов является целью всех больших клубов, и мы рады, что так далеко впереди от борьбы за четвёртое место. Мы также думаем и о Лиге Европы.

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Ozabot
Ozabot
   289 / 792
сегодня в 06:08
Гаттузо переиграл Анчелотти. Еще в предыдущем матче для папы Карло должен был прозвенеть звоночек, мол, так халтурно с «Миланом» играть уже нельзя. Полгода назад можно было, а сейчас нет.

У меня в детстве был соседский мальчишка из богатой семьи. Хлюпик, но языкастый чересчур. Вот за этот язык его однажды побил другой мальчик из семьи попроще. Богатенький мальчик убежал к себе во двор, залез на забор и начал кричать: «Зато у моего папы машина есть! Бе-бе-бе! А у твоего нет».
cska plus
cska plus
   12 / 792
сегодня в 06:07
Честно признался, что Милан был сильнее.
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