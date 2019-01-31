Кьеза: «Такого вечера я даже не мог себе представить»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза дал комментарий после разгромной победы над «Ромой» (7:1) в четвертьфинале Кубка Италии. 21-летний форвард записал на свой счёт хет-трик.

Это был блестящий матч. Мы наслаждаемся этой победой, но должны поскорее переключить внимание на матч в выходные, где мы боремся за попадание в еврокубки.

Я даже представить не мог себе такого вечера, но я благодарен всем близким мне людям и посвящаю этот хет-трик им. Они поддерживают меня даже в трудные времена.

Я очень рад, потому что «Фиорентина» показывает хорошую игру и борется все 90 минут.