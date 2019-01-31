Месси: «Мы не сливали Кубок Испании. „Барселона“ борется за все трофеи»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Севильей» (6:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. В первой встрече «сине-гранатовые» проиграли со счётом 0:2, выпустив на поле полурезервный состав.

Люди говорили, что мы сливаем Кубок Испании, что не желаем этот трофей. Но мы будем бороться во всех трёх турнирах, это наша обязанность. В «Барселоне» мы боремся за каждый трофей.

До того, как забить гол, я не использовал несколько других шансов. Но мои одноклубники реализовали другие моменты, и когда настала моя очередь, всё уже было решено. Команда сыграла великолепно, и мы вышли в следующий раунд.