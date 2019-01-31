Клопп: «Понимали, что победить „Лестер“ тяжело, а потом ещё и снег пошёл»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги домашней встречи с «Лестером» (1:1) в рамках 24-го тура АПЛ .

Не расцениваю этот результат, как потерю очков. Мы принимаем то, что получили. Сегодня это одно очко, и это больше, чем мы имели до этого матча, так что всё в порядке.

Нет, конечно, я не собираюсь чересчур радоваться этой ничьей. Мы хотели победить, но понимали, что сделать это будет очень непросто. Затем пошёл снег, который никак не облегчил нам задачу. Проблема не в том, что он шёл, а в том, что оставался на поле. Мяч не катился так, как должен был, а если вы владеете им 70-80 процентов времени, то это очень усложняет вам жизнь.

Но всё же мы забили потрясающий гол. У нас были и другие похожие ситуации, но нам не хватало завершающего удара или последнего паса. Чтобы сломить такую оборону, как у"Лестера", нужно ускоряться и делать это там, где необходимо. Временами нам это не удавалось, не знаю почему, а временами мы этого не делали, потому что это было тяжело. Вам приходится удерживать мяч и пробираться через очень компактную оборону соперника.

Перед пропущенным голом оставалась одна минута первого тайма, мы могли бы начать контратаку или держать мяч у себя, и тогда всё было бы в порядке, но это жизнь. Вам приходится платить за свои ошибки.