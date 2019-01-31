Почеттино: «Отпраздновал гол вместе с Льоренте, ведь мы заслужили победу»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Уотфордом» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ . Победный мяч на 87-й минуте забил форвард «шпор» Фернандо Льоренте.

Я с большой радость отпраздновал этот гол вместе с Льоренте. Как правило, я никогда не праздную голы, но сегодня я чувствовал себя свободнее, потому что мы заслуживали победы.

Для меня этот матч был очень важен. Было важно набрать 3 очка и сохранить нашу позицию в чемпионате. Очень рад тому, что Фернандо так усердно работает в отсутствие Харри Кейна. Он помог команде набрать три очка. И это очень весомый вклад.