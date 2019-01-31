Сарри: «Невозможно так по-разному провести два тайма»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение лондонцев от «Борнмута» (0:4) в матче 24-го тура АПЛ . Все голы «Челси» пропустил во втором тайме.

Очень сложно дать оценку этому матчу, потому что мы очень хорошо провели первый тайм. Мы пропустили первый гол через две минуты после перерыва и бросили играть.

В атаке мы были не командой, а просто 11 игроками. Мне очень трудно понять это, учитывая то, что я видел в первом тайме. У нас было 43 минуты на то, чтобы решить проблему, но не при такой реакции игроков. Я пытался разобраться, поговорил с ними после матча, но им тоже было трудно ответить на этот вопрос. Попробую сделать это завтра. Я должен понять это, потому что эту проблему нужно решить.

Невозможно так по-разному провести два тайма. Я не понимаю, почему так произошло, и должен в этом разобраться.

Не думаю, что сегодняшняя проблема была в мотивации, потому что в первом тайме я видел команду с очень высоким уровнем мотивации.

Возможно, это моя ошибка. Может быть, я не могу мотивировать их. Но если команда очень сильна, возможно, они в состоянии побеждать и без тренера.