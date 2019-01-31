Сарри: «Невозможно так по-разному провести два тайма»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение лондонцев от «Борнмута» (0:4) в матче 24-го тура АПЛ. Все голы «Челси» пропустил во втором тайме.
Очень сложно дать оценку этому матчу, потому что мы очень хорошо провели первый тайм. Мы пропустили первый гол через две минуты после перерыва и бросили играть.
В атаке мы были не командой, а просто 11 игроками. Мне очень трудно понять это, учитывая то, что я видел в первом тайме. У нас было 43 минуты на то, чтобы решить проблему, но не при такой реакции игроков. Я пытался разобраться, поговорил с ними после матча, но им тоже было трудно ответить на этот вопрос. Попробую сделать это завтра. Я должен понять это, потому что эту проблему нужно решить.
Невозможно так по-разному провести два тайма. Я не понимаю, почему так произошло, и должен в этом разобраться.
Не думаю, что сегодняшняя проблема была в мотивации, потому что в первом тайме я видел команду с очень высоким уровнем мотивации.
Возможно, это моя ошибка. Может быть, я не могу мотивировать их. Но если команда очень сильна, возможно, они в состоянии побеждать и без тренера.